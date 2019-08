“È fidanzata!”. UeD, Gemma Galgani nella bufera. Scoperta da una ex dama che svela tutto

Gemma Galgani avrebbe un fidanzato. La voce si rincorre da tempo e adeso arriva una mezza conferma da un’ex dama del Trono Over che è voluta restare anonima, secondo la quale la situazione sentimentale della torinese non sarebbe affatto trasparente. Al contrario, a suo dire Gemma avrebbe un fidanzato già da alcuni anni e proseguirebbe la sua partecipazione a Uomini e donne solo per farsi pubblicità.

Queste le parole pubblicate su un blog dedicato al dating show: “Gemma Galgani è fidanzata da molti anni. Non vedo come mai la redazione non prenda provvedimenti”. Stando a queste dichiarazioni, dunque, la redazione potrebbe essere a conoscenza della frequentazione di Gemma Galgani ma non avrebbe fatto nulla per smascherarla, a differenza di quanto accaduto in passato per altri protagonisti del Trono Over. Le voci riguardanti la vita privata di Gemma Galgani rimbalzano a poche settimane dall’inizio della stagione 2019-20 di Uomini e donne. Continua dopo la foto









Le prime registrazioni avranno luogo, infatti, già a fine agosto anche se la puntata di esordio è prevista per lunedì 16 settembre. Solo al ritorno in studio, i telespettatori avranno la risposta ad un’altra indiscrezione che sta circolando sul web e che riguarda Giorgio Manetti. Il ‘Gabbiano’, infatti, ha stuzzicato la curiosità dei suoi followers, segnalando loro che a settembre sarà di nuovo in televisione. Non ha, però, chiarito quale sarà il programma al quale parteciperà. Esso potrebbe essere proprio Uomini e donne, magari per riprendere a corteggiare la sua ex fiamma Gemma. Continua dopo la foto





La dama è nata a Torino il 19 gennaio del 1950. Nella sua città natale ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo, fin da giovane, dopo essersi diplomata al liceo artistico. Dal 1969 al 1981 è stata direttrice ed ideatrice del Fiore all’Occhiello al Teatro Alfieri, per poi diventare direttrice di sala presso il Teatro Colosseo, dove lavora tuttora. Da piccola Gemma Galgani ha provato anche a cimentarsi nella danza, senza però ottenere i risultati desiderati. Da poco, invece, ha ricevuto una nuova richiesta di lavoro. Continua dopo la foto







Alfonso Singorini, infatti, le ha chiesto di occuparsi della posta del cuore di una suo nuova rivista di gossip. E’ ormai da anni la vera e propria protagonista del trono over di Uomini e Donne. A lei vengono dedicati lunghi spazi nelle diverse puntate del programma. Al momento è rimasta senza corteggiatori ma siamo certi sia solo una situazione temporanea.

