“Malata”. Elena Santarelli, l’ultima foto mette in allerta i fan

Elena Santarelli è finita di nuovo al centro delle critiche social per due foto postate su Instagram. La showgirl, che ha di recente affrontato la difficile malattia del figlio Giacomo, si è mostrata al mare, in costume da bagno. Gli scatti hanno sollevato un polverone accompagnato sempre dalle stesse osservazioni sulla sua eccessiva magrezza. “Capisco quello che hai passato, proprio per questo non posterei queste foto come esempio di bellezza… Sei veramente troppo magra” osserva qualcuno.

Qualcun altro si spinge oltre: “Sembri malata”. E poi: “Sei anoressica ? Sembra che hai 1O anni in più della tua età . Mangia , magrezza così fa schifo!”. Elena Santarelli non ha fatto passare sotto silenzio le critiche e ha risposto prontamente alla sua follower: “Buona estate. Questa sono io, può scegliere di non guardare le mie foto”. Fermo restando che Elena Santarelli ha già spiegato il motivo della sua magrezza, per noi è bellissima. Continua dopo la foto









C’è poi chi la difende: “Non sei troppo magra, magari tutte noi avessimo il tuo fisico! Hai scritto addosso la sofferenza, l’angoscia e la disperazione passate e queste lasciano un segno, segno che rende ancora più belle perché tu questi anni li hai vissuti con passione, amore, dignità e disperazione. W Elena, ma soprattutto viva Giacomo, un mondo di baci”. Continua dopo la foto





Quello degli haters, i professionisti dell’odio della rete, è un problema serio. Nella sua storia di Instagram di ieri, sulla morte di Nadia Toffa, Elena Santarelli e rivolge un pensiero anche a chi ha scatenato la polemica in seguito alla pubblicazione del libro “Fiorire d’inverno”. Nadia Toffa ha scritto quel libro per parlare della sua malattia e tanti leoni da tastiera l’hanno presa di mira dicendo che stava speculando sul tumore. Persone orribili che vedono sempre il marcio in ogni cosa. Elena ha un pensiero anche per loro. Continua dopo la foto







“A tutti voi che in passato avete lasciato messaggi orrendi sotto le foto di Nadia se potete chiedete perdono…” ha scritto la moglie di Bernardo Corradi. Nadia Toffa aveva compiuto da poco 40 anni e combatteva da quasi due anni con un cancro. Nonostante la malattia la dolce iena teneva sempre aggiornati i fan sulle sue condizioni di salute: aveva sempre il sorriso stampato e lottava strenuamente. Ma non è bastato.

