Nadia Toffa, Alessia Marcuzzi pubblica le foto della loro chat

La storia di Nadia Toffa deve farci riflettere e deve strapparci anche un sorriso. Sì, perché dai messaggi di stima, di affetto, di vicinanza che arrivano da tantissimi personaggi dello spettacolo si capisce bene che tipo di persona era la Iena che è scomparsa questa mattina. E ci deve far pensare su come le persone che incrociamo nella nostra vita conservino sempre qualcosa di noi, che sia una parola, un abbraccio, una foto, un messaggio.

Come quelli che Alessia Marcuzzi ha deciso di rendere pubblici. La collega, tramite il suo profilo Instagram, ha deciso infatti di pubblicare le foto e i messaggi che si scambiava con Nadia Toffa per salutarla, ricordarla e mandarle questo abbraccio virtuale. Fiori e farfalle, immagini belle e colorate, come bella e semplice era Nadia Toffa, in onore della quale Mediaset ha deciso di modificare il suo palinsesto per la serata di oggi con programmi e spezzoni dedicati a lei. Continua a leggere dopo la foto.









Ecco qui il messaggio di Alessia Marcuzzi per Nadia Toffa: “Nadia, queste sono le foto che ho ritrovato nella nostra chat di whatsap amica bella. Perché tu eri una guerriera si, ma anche un fiore dolcissimo. Mi mandavi foto di fiori e frasi buffe, sgomento sulle cose folli che accadono in questo mondo e Mai Mai una volta mi hai mandato messaggi tristi. Il nostro bacio meraviglioso chiude la serie delle cose che ho trovato sul telefono con te…. perché ridevamo sempre quel giorno. Ed io ti voglio ricordare cosi”. Ed ecco qui la carrellata di foto. Continua a leggere dopo la foto.





Nell’arco della giornata di oggi tantissimi si sono spesi in un ricordo per Nadia Toffa, da Barbara D’Urso a Ilary Blasi, da Fiorello a Maria De Filippi. Tra le più belle quelle del collega Giulio Golia: “Mi dicevi sempre che ero il tuo “orso buono”, quante litigate ci siamo fatti ma finivano sempre con un abbraccio, come una vera famiglia. Eri uno scricciolo cazzuto ma, allo stesso tempo, affettuosa e dolce, sempre pronta ad affrontare una nuova sfida. Mi mancherai tanto, nulla sarà uguale ti porterò sempre nel mio cuore”. Continua a leggere dopo la foto.





I funerali di Nadia Toffa saranno officiati da don Maurizio Patriciello, il sacerdote che sta combattendo contro rifiuti e mafia nella Terra dei Fuochi. Si erano conosciuti proprio in occasione di un servizio de Le Iene ed erano rimasti in contatto fino agli ultimi giorni della Iena. Che gli ha chiesto di essere lui il parroco dei suoi funerali.

“Mi sento una scema”. Nadia Toffa, Maria De Filippi rompe il silenzio. Parole che fanno riflettere