Nadia Toffa, la decisione di Mediaset per rendere onore a una delle sue figure più brillanti

Anche Mediaset ha deciso di tributare il suo onore, il suo ricordo e soprattutto la sua commozione a Nadia Toffa. La scomparsa della conduttrice de Le Iene ha infatti aperto una breccia nel cuore dello spettacolo e da questa mattina, quando si è sparsa la notizia della sua morte, i volti più noti della tv, della musica, della politica e dell’intrattenimento si sono spesi per mandare il loro cordoglio. L’azienda ha in queste ore modificato il palinsesto per ricordare la sua guerriera.

Una programmazione dedicata a lei, alla Iena che più di ogni altra è diventata simbolo di tenacia e di forza, di testardaggine ma anche di bellezza. È morta a soli quaranta anni, dopo una lunga lotta di due anni contro il cancro. Già in queste ore tra Rete 4, Canale 5 e Italia 1 viene proiettato, tra uno stacco pubblicitario e l’altro, un video tributo brevissimo con le immagini della Toffa e la scritta “Ciao Nadia”. Ma da questa sera inizierà il suo ricordo. Continua a leggere dopo la foto.









Alle 20.35, su Canale 5, subito dopo il TG5, sarà annullata la puntata di Paperissima Sprint, per dare spazio invece all’ultima intervista rilasciata da Nadia Toffa, quella per il programma Verissimo di Silvia Toffanin, lo scorso ottobre. In simulcast sarà proiettata allo stesso orario su Italia 1 mentre per Rete 4 è in programma in seconda serata. Sul sesto canale, che era la sua vera e propria casa, alle ore 19.00 Studio Aperto Mag, il magazine del telegiornale, sarà completamente concentrato sulla sua figura, con un ricordo e servizi tematici. Continua a leggere dopo la foto.





Intanto a Le Iene stanno organizzando l’apertura della prossima stagione televisiva proprio pensando a Nadia Toffa. Oggi è stato un continuo di messaggi di addio dai suoi colleghi: Ilary Blasi, Nicola Savino, Giulio Golia, Luigi Pelazza e tantissimi altri. “Era una super donna”, hanno detto, sottolineando il fatto di come per la trasmissione “niente sarà più come prima”. E parole bellissime, molto profonde, sono anche quelle di Maria De Filippi. Continua a leggere dopo la foto.

Il Bumper omaggio a #NadiaToffa in onda sulle reti Mediaset. pic.twitter.com/1EOgMNHMD5 — lallero (@see_lallero) August 13, 2019





“Ciao Nadia, Ti vedevo in televisione e sempre pensavo: “Che forza che è quella ragazza…”. Poi una sera ti ho conosciuto e quello che pensavo è diventato realtà. Mi hai insegnato quanto spesso sono scema a pensare che faccio cose importanti. Tu sei qualcosa di importante per me e per tutti quelli che ti hanno conosciuto”. Con queste parole Maria De Filippi ha voluto salutare Nadia Toffa. E tutta Mediaset la abbraccia.

“Mi sento una scema”. Nadia Toffa, Maria De Filippi rompe il silenzio. Parole che fanno riflettere