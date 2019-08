“Tanti ricordi…”. Morte Nadia Toffa, lo strazio di Ilary Blasi

La morte di Nadia Toffa ha sconvolto l’Italia. La giovane giornalista e conduttrice de Le Iene è morta martedì 13 agosto dopo una lunga battaglia contro un tumore. “Niente per noi sarà più come prima. Ciao Nadia”, la redazione de Le Iene l’ha salutata così, queste le ultime parole scritte alla fine di un lungo e commovente post pieno di dolore. Nadia Toffa era una delle”iene” più amate e nella sua carriera ha sempre dato il massimo per migliorare questo mondo marcio. Ha dato il massimo anche durante la sua malattia che ha tentato di combattere con tutte le sue forze e sempre col sorriso sulla bocca. Anche quando era dura.

Sempre. La camera ardente di Nadia Toffa sarà allestita al teatro Santa Chiara di Brescia. I funerali, invece, saranno celebrati la mattina di venerdì 16 agosto nella cattedrale della città. Saranno tantissimi quelli che andranno a salutarla e omaggiarla per l’ultima volta. Il cordoglio è immenso e i suoi colleghi del mondo dello spettacolo continuano a dedicarle frasi e pensieri. Continua a leggere dopo la foto









Anche Ilary Blasi ha il cuore in pezzi per la morte di Nadia. La moglie di Francesco Totti che ha condotto per anni Le Iene ha postato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae in compagnia della giornalista bresciana: “Tanti ricordi tante serate e tante risate …..così voglio ricordarti cara Nadia 🙏❤️ti abbraccio forte come in questa foto”. Il post è stato subito commentato con un “R.I.P.” e dei cuori spezzati dal marito di Ilary, Francesco Totti. Continua a leggere dopo la foto





Sembra impossibile che il destino si sia preso una ragazza tanto giovane e talentuosa e questo ci fa sentire tutti più impotenti e vulnerabili di fronte a tutto. Nadia Toffa non c’è più. Ma vivrà per sempre nei cuori di chi l’ha amata e apprezzata. A celebrare il funerale della iena sarà don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano (Napoli) noto per il suo impegno nella zona nota come Terra dei Fuochi. Lo fa sapere lui stesso con un post su Facebook nel quale spiega che era la volontà della conduttrice delle Iene. Continua a leggere dopo la foto





“Nadia ha voluto che fossi io a celebrare il suo funerale. Mi costa molto – ha scritto – ma vado a Brescia volentieri e con grande riconoscenza. Partirò nel pomeriggio di Ferragosto per trovarmi in chiesa alle 10.30 del 16. Ho il dovere di portarle tutto l’affetto e la gratitudine degli abitanti della Terra dei fuochi”. Buon viaggio Nadia, dimenticarti sarà impossibile.

L’ultimo saluto a Nadia Toffa: camera ardente e funerali. Dove e quando