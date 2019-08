“Un dolore immenso”, questo ha scritto Emma sul suo profilo Instagram questa mattina ricordando Nadia Toffa. Ma quello di Emma Marrone non è il solito post di cordoglio al quale tanti, probabilmente, si infilano in scia. Il suo è sincero: lei Nadia Toffa l’ha conosciuto e anche bene. Le due erano complici e condividevano una forte stima reciproca. “Io dico che Emma è una ragazza davvero speciale. Sincera, di cuore, coraggiosa, spontanea. Se non ci fosse bisognerebbe inventarla! Emma grazie di essere come sei. Non cambiare mai”, scriveva qualche tempo fa l’amica Toffa via Instagram.

“Grazie agli amici de Le Iene per questa serata straordinaria”, aggiungeva la cantante, “e un bacio immenso a questa donna straordinaria, un raggio di sole, una forza della natura. Tanta stima e tanto tanto amore”. Le donne quando si mettono insieme sono insuperabili. E quella serata lo ha dimostrato. Emma infatti fu invitata a condurre insieme alla Toffa una puntata del serale de Le Iene: una delle puntate più belle di sempre, ricorda qualcuno. (Continua dopo la foto)









Ma quelli di Emma non sono gli unici cordoglio telematici che ha ricevuto Nadia Toffa. I suoi colleghi, quelli che per tanti anni hanno lavorato con lei sono i primi a postare un pensiero: “Ciao Nadia” scrive, ad esempio, Pablo Trincia su Facebook, seguendo i colleghi, che nel post hanno anche scritto: “Le Iene che piangono la loro dolce guerriera, inermi davanti a tutto il dolore e alla consapevolezza che solo il tuo sorriso, Nadia, potrebbe consolarci, solo la tua energia e la tua forza potrebbero farci tornare ad essere quelli di sempre. Niente per noi sarà più come prima”. (Continua dopo la foto)





Anche i colleghi di Verissimo hanno voluto esprimere il loro cordoglio: “Buon viaggio Nadia. Conservo il tuo abbraccio per sempre nel mio cuore. Ci mancherai ♥️ Silvia e tutti noi di #Verissimo”, mentre su Twitter Eleonora Daniele ha scritto: “Se penserò ad un angelo lassù , penserò a te. La vita è tremendamente ingiusta”. (Continua dopo la foto)





Francesco Arca le ha scritto: “Ce la terra ti sia lieve”, mentre il conduttore radiofonico Gianni Simioli le ha chiesto di salutarle sua sorella Loredana, scomparsa qualche settimana fa anche lei a causa di un tumore: “Ti ammirava per come hai preso di petto il vostro stesso destino”.

