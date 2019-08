“Rovinata!”. Alessia Marcuzzi, una foto scatena la polemica: “Fermate il bisturi”

Non è un momento particolarmente felice per Alessia Marcuzzi. La conduttrice, al centro delle polemiche per la sua prossima conduzione a Temptation Island Vip – che non sarebbe troppo gradita ai telespettatori – finisce nuovamente nel ciclone. Stavolta per un motivo ben preciso legato al suo aspetto fisico. Colpa di uno scatto postato su Instagram nelle ore scorse direttamente dalla culla del cinema mondiale: Hollywood.

Da dove scrive: “Vi racconto questa cosa: pochi giorni fa ero a Venice, in un negozietto di occhiali. Mi giro e vedo questa ragazza molto carina, con un look particolarissimo che mi ricordava tanto ma proprio tanto qualcuno. E siccome a Los Angeles hai la sensazione che tutti siano un po’ degli attori famosi e che dietro l’angolo ti possa sbucare un Brad Pitt o una Cameron Diaz, io me la comincio a studiare molto bene. La guardavo solo con gli occhi tenendo ferma la testa e pensavo… ma quanto somiglia a Demi Moore…. ma quanto somiglia a Bruce Willis….ma quanto mi risulta familiare”. Continua dopo la foto









E poi ancora: “Ecco, infatti era proprio la figlia Rumer!“. Alessia ha comprato gli stessi occhiali che si stava provando Rumer, la figlia di Bruce Willis e Demi Moore, ed è proprio questa foto a scatenare un polverone. Perché? I followers più attenti e curiosi osservando bene la foto hanno notato che la Marcuzzi si è fatta qualche punturina alle labbra. Qualcuno commenta “Cosa hai fatto alla bocca?” e in risposta altri “Si è rovinata!“. Continua dopo la foto





C’è anche chi afferma che non sia un vero lavoro di estetica ma solo un app e chi ci va pesante dicendo: “basta col bisturi” Comunque la foto che doveva essere un bel ricordo è stata solo motivo di grande critica. Alessia Marcuzzi, nasce a Roma il giorno 11 novembre 1972.Si diploma presso il liceo linguistico “Suore di Neveers di Roma”, dove studia inglese, francese e spagnolo. Successivamente frequenta il corso di Dizione e Recitazione presso la scuola Mario Riva a Roma. Continua dopo la foto







Nel 1989 muove i primi passi nel mondo della televisione apparendo sui teleschermi attraverso alcune campagne pubblicitarie nazionali. Finito il matrimonio con Simone Inzaghi. Durante l’estate del 2010 si lega sentimentalmente con il collega Francesco Facchinetti, di otto anni più giovane: nel febbraio del 2011 Alessia rivela di essere in attesa di un bambino. All’inizio del mese di settembre nasce la loro figlia, Mia. La storia tra Alessia e Francesco finisce e di comune accordo ne danno notizia nel mese di ottobre 2012.

