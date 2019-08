Francesca De André, con Gennaro Lillio è finita. E spuntano motivi ‘particolari’

Stavolta è finita davvero tra Francesca De André e Gennaro Lillio. C’è la parola fine a campeggiare sulla loro storia d’amore e a dirlo non sono solo i siti di gossip. Lo conferma il diretto interessato attraverso una storia Instagram. “Mi sembra giusto informarvi che la storia con Francesca è ormai giunta al capolinea. Ho preso questa decisione una settimana fa”.

Ma il posto continua con delle parole che fanno scalpore: “E a oggi i fatti dimostrano di aver fatto la scelta giusta”. Infatti nel messaggio Gennaro allega lo screenshot in cui si vede come l’ex fidanzata abbia ricominciato a seguire Giorgio Tambellini, suo ex ragazzo nonché protagonista del Grande Fratello 16. Un nuovo capovolgimento di fronte in questa pazza estate 2019 con la De André che è tornata subito alla carica. Continua a leggere dopo la foto.









Gennaro Lillio ha continuato così nel suo post: “Non ci sono mai stati calcoli o strategie, ma solo amore che per me va di pari passo con il ‘rispetto’. C’ho provato illudendomi che l’amore possa cambiare le persone”. Dopodiché il ragazzo prende in prestito la saggezza popolare per tirare le fila del discorso: “Ma i proverbi insegnano che ‘chi nasce quadrato non muore tondo’”. Che qualcosa non andasse, tra i due, lo avevamo capito da quando Francesca De André aveva condiviso su Instagram il brano di Ultimo “Ti dedico il silenzio”, con Gennario che aveva risposto: “Purtroppo, quando ci sono mancanze sotto forma di aggressioni, parolacce o tradimenti, forse sì… è meglio il silenzio”. Continua a leggere dopo la foto.





E pochi minuti fa è arrivata la risposta ufficiale di Francesca De André, ancora su Instagram: “Non è mia abitudine disquisire di problematiche della mia vita privata sui social. Soprattutto mentre sto vivendo momenti delicati che personalmente tendo a tutelare e proteggere. Prendendo anche il giusto tempo per metabolizzare e realizzare. Ma visto che Gennaro invece ne parla già pubblicamente mi sembra giusto rispondere”. Continua a leggere dopo la foto.





“Mi sono resa conto che l’estrema diversità caratteriale ci ha portato a non capirci sotto troppi aspetti. Gennaro è un ragazzo d’oro che merita il meglio e il suo meglio mi sono resa conto che non posso essere io. Non voglio parlare con rabbia o rancore ma solo con presa di coscienza e consapevolezza”. Queste le parole di Francesca De André.

“Ti auguro il peggio”. Accuse e insulti a Sonia Bruganelli per l’ultimo video