Ecco Laura, la mamma di Cristina e Benedetta Parodi: la somiglianza è incredibile

Si chiama Laura Casabassa e per molti è solo un nome. Pochi infatti sanno che questa elegante signora dai capelli bianchi, con uno charme naturale e un sorriso splendente è la mamma di due delle sorelle più famose della televisioni italiana. Laura Casabassa, altri non è che la madre di Cristina e Benedetta Parodi e la somiglianza salta subito all’occhio. Le sorelle Parodi, dopo un periodo difficile legato all’esperienza a Domenica in riscattato in questa stagione, stanno trascorrendo le loro vacanze estive all’insegna della famiglia. E se la moglie di Fabio Caressa a fine mese tornerà in onda con la nuova stagione di Bake Off Italia, la consorte del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, rimarrà a casa.

Una decisione che non piaciuta a tanti. Ma questo è quanto uscito dai vertici di Viale Mazzini che hanno sospeso il suo programma domenicale 'La prima volta', sostituendolo con 'A ruota libera' con Francesca Fialdini, quest'ultima esclusa da La vita in diretta insieme a Tiberio Timperi.









L'ex giornalista del TG5 come Antonella Clerici è rimasta senza alcun trasmissione. Per questo motivo la donna avrebbe deciso di prendersi un anno sabbatico per stare al fianco dell'uomo che ama. E poi niente di meglio dell' amore della mamma per ricaricare le batterie e smaltire delusioni e, a quanto si dice, tradimenti all'interno dell'azienda per uno scarso feeling politico.





Come accennato prima, Cristina e Benedetta Parodi si stanno godendo le vacanze estive in Costa Smeralda, in Sardegna. Le due sorelle che sono molto legate tra loro, hanno immortalato i momenti più belli vissuti in spiaggia con tantissimi scatti condivisi sul suo account Instagram. La moglie di Gori si presenta con maglia scollata e shorts, mentre la conduttrice di Bake Off Italia indossa abito lungo e svolazzante.







Cristina e Benedetta, a quanto pare inseparabili, brindano con tanto di birra Corona durante l’happy hour con un bellissimo paesaggio sardo alle loro spalle. Ma le due sorelle Parodi non sono sole. Infatti oltre ai loro mariti e figli, con loro c’è anche la madre della conduttrice televisiva e dell’ex giornalista del TG5. Anche l’anziana donna si è mostrata tutta vestita di bianco. Stiamo parlando di Laura Casabassa Parodi. Quest’ultima è un’insegnante di Lettere classiche ormai in pensione, che, come dicono le stesse figlie

