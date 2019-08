“Piango di nascosto”. Karina Cascella, il dolore affligge l’opinionista di Uomini e Donne

Karina Cascella in questi giorni sta occupando le pagine dei giornali. Oltra alla sua lite con Teresa Cilia l’opinionista di sta raccontando il suo dolore per la perdita del cane Carolina. Karina è stata criticata moltissimo per aver parlato così della morte di un cane, visto che secondo i detrattori del nuovo millennio non c’è da fare tutte queste storie per un animale, ma nonostante questo è andata dritta per la sua strada e ha continuato ad aggiornare i follower.

Oggi Karina Cascella è tornata a parlare di Carolina raccontando come si sente, dopo che un follower le aveva fatto una domanda in merito. “Stiamo elaborando il tutto – queste le sue parole –. La sera delle volte si piange (io lo faccio di nascosto). Si parla, cerchiamo di raccontarci cosa sentiamo, come pian piano si evolvono le emozioni dentro di noi”. Karina Cascella insomma ha scelto la strada del dialogo con la figlia sebbene l’argomento, quello della morte e della mancanza, della rottura di un legame, sia difficile da affrontare. Continua dopo la foto









Per fortuna Karina e Ginevra non sono sole perché l’arrivo di Polpetta, nuovo cagnolino che la Cascella ha preso per tenere compagnia alla sua piccola, ha regalato loro grandi gioie: “Polpetta – ha infatti aggiunto Karina – ci riempie le giornate d’amore, di coccole e danni anche. Ci vuole tempo, il dolore non si può cancellare, bisogna viverlo e aspettare che faccia meno male”. Delle belle parole in un periodo bruttissimo che tra l’altro è stato caratterizzato anche da durissimi attacchi a Karina. Continua dopo la foto





Karina Cascella nasce ad Aversa il 22 gennaio 1980, in provincia di Caserta. Karina insieme alle due sorelle, Sunny e Daniela, non ha avuto un’infanzia e un’adolescenza facili, a causa del padre alcolizzato e della prematura scomparsa della madre, che è morta quando lei aveva solo 18 anni. Karina è diplomata in ragioneria e prima di entrare nel mondo dello spettacolo lavora come promoter, baby sitter e centralinista. Continua dopo la foto







Nel 2008 Karina Cascella partecipa al reality show La Talpa e lo vince. Karina intraprende poi anche la carriera musicale ed esce il suo primo singolo Ho bisogno d’amore. Dopo una breve esperienza nella moda nel 2014, Karina decide di aprire una sua attività a Milano, il negozio Dkk Brand. Karina ha continuato ad apparire in televisione come opinionista di vari programmi, ad esempio Pomeriggio Cinque.

Ti potrebbe anche interessare: Paura per Federico Fashion Style. Prima l’aggressione, poi la disperazione

fbq('track', 'STORIE');