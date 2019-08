“Bellissimo”. Da Amici al mondo sexy: la nuova vita di Sebastian Melo, pupillo di Maria De Filippi

Dell’edizione di Amici numero sedici è stato il vincitore morale. Capelli al vento e occhi scuri, impossibile dimenticare il fascino e la bravura di Sebastian Melo Taveira. Uno capace di lasciare un segno pesante nei telespettatori di Amici e nella mente di Maria De Filippi. Tanto che in molti si erano chiesti che fine avesse fatto Sebastian Melo Taveira. Ecco la risposta: da qualche mese si esibisce nel musical ‘Magic Mike‘, basato sul famosissimo film uscito al cinema nel 2012.

Il ballerino arrivò in finale e fu sconfitto da Andreas Muller, e adesso fa parte del corpo di ballo dello show all'Hippodrome. In questi giorni una sua ex compagna, Federica Carta si trovava a Londra ed ha beccato le locandine dello spettacolo con Sebastian in primo piano: "Ciao Sebino. Mi mancava vederti ballare mio piccolo Sebi". Sebastian Melo Taveira è nato il 16 febbraio 1999, sotto il segno dell'Acquario a Vigevano, Pavia.









Si è messo in luce durante l'edizione 2017 di Amici: ballerino dotato di grandissima tecnica, è arrivato fino alla finale, arrendendosi ad Andreas Muller, il vincitore in quella categoria. Ma scopriamo di più su di lui. Sebastian Melo, la biografia Si è avvicinato al mondo della danza sin da quando era piccolo. La madre gli propose di iscriversi a danza per fargli provare qualcosa di diverso, mentre suo padre è venuto a mancare da quando era poco più che neonato.





Sebastian ha studiato danza classica, ma ha anche preso lezioni di moderno, di break dance e acrobatica. Questo lo rende un ballerino davvero completo rima di diventare ballerino, Sebastian era un giocatore di basket. Grazie ad Amici ha avuto la possibilità di entrare a far parte di una compagnia di ballo, scelto direttamente da Eleonora Abbagnato, giudice del serale di quella edizione e di andare in tournée per diversi mesi, a partire dalla primavera 2018.







Sebastian Melo Taveira non parla molto della sua vita privata ma quel poco che si sa è il legame con la ballerina Greta Mirabelli. Ha perso il padre per un incidente stradale. Sul sito di Amici si legge che “la precoce perdita del padre è stata la conseguenza della sua grande sensibilità e timidezza”. Un lutto sicuramente difficile da gestire per quello che è ancora un ragazzino, fortunatamente circondato da tante persone che lo amano.

