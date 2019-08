Cristiano Malgioglio fa l’autostop in autostrada: succede l’incredibile

Cristiano Malgioglio è sempre sulla breccia e trova sempre il modo di far parlar di sé. L’opinionista e star del Grande Fratello Vip ha vissuto una disavventura in autostrada. In Sicilia, è rimasto bloccato sotto il sole cocente a causa della macchina in panne. Il guasto lo ha costretto a uno stop non programmato di due ore, prontamente filmato in un video pubblicato su Instagram. La Queen Malgy, per l’esasperazione, ha persino provato a chiedere un passaggio con l’autostop, ma inutilmente: nessuno si è fermato e gli automobilisti di passaggio si sono limitati a suonargli il clacson.

Due ore in autostrada fermo ad aspettare che sistemassero le ruote della macchina che era andata in tilt. Ero isterico sotto un sole cocente …avevo bisogno di andare via. Troppo caldo…Detesto il caldo.Ho provato a fare l’autostop ma ho solo provato .. Grandi saluti dagli altri conducenti… tanti clacson che sembravano in festa. Continua dopo la foto









“Ho fatto come la mia amica Loredana Bertè, lei voleva trovare la villa di Al Bano”, ha dichiarato Cristiano Malgioglio nel video. Infatti, poche ore prima la cantante ha pubblicato un simpatico filmato in cui ha cercato di raggiungere la tenuta di Al Bano in autostop, anche lei senza troppa fortuna. Alla fine la Bertè è comunque riuscita a raggiungere le proprietà del collega pugliese. Continua dopo la foto





L’estate di Cristiano Malgioglio è all’insegna degli impegni professionali. Si sta infatti esibendo in tour per i locali italiani, ma presto lo vedremo in tv. Qualche giorno fa ha annunciato che tornerà su Rete 4 anche la prossima stagione: “Tra non molto ci prepareremo per La Repubblica delle Donne con Piero Chiambretti. Non conosco il mio ruolo… con lui è sempre un mistero”. Cristiano Malgioglio nasce il 12 aprile del 1945 a Ramacca, nel Catanese. A metà degli anni Sessanta decide di lasciare la Sicilia e di andare a vivere a Genova, dove già abita la sorella. Continua dopo la foto







Qui inizia a lavorare alle Poste, impiegato nello smistamento della corrispondenza, e nel frattempo ha la possibilità di entrare in contatto con diversi cantautori della scuola locale, tra i quali Fabrizio De André, Luigi Tenco e Gino Paoli. Poco dopo, Cristiano Malgioglio viene portato a Milano da De André, che gli permette di ottenere un colloquio di lavoro presso una casa discografica molto importante. Protagonista di un cameo nel film “Viva l’Italia”, di Massimiliano Bruno, ha il tempo di fondare la Malgioglio Records, una etichetta discografica con cui produce “Senhora Evora”, disco dedicato a Cesària Evora. Dopo aver fatto parte, nel 2013, del cast del varietà “Riusciranno i nostri eroi”, su Raiuno, nel 2015 viene chiamato come opinionista fisso per la quattordicesima edizione del “Grande Fratello”, reality show in onda su Canale 5 e condotto da Alessia Marcuzzi. Due anni più tardi, nel settembre del 2017, entra come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip, (seconda edizione) condotta da Ilary Blasi.

