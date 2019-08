“Con il cuore stracolmo di gioia: benvenuto Valerio”. Con queste parole Alessia Navarro, moglie di Pino Insegno, annuncia la nascita del piccolo. Una notizia incredibile per il famoso attore, che tra precisamente venti giorni si ritroverà a festeggiare i suoi primi sessanta anni. È nato infatti il 30 agosto, un mese che da oggi sarà ancora più felice, più bello, più pieno, visto che è arrivato il suo quarto figlio, il secondo con la nuova compagna di vita.

È stata la stessa Alessia Navarro a pubblicare l’annuncio, ovviamente su Instagram come vuole il protocollo social dei nostri tempi, attraverso una foto tenerissima con la mano del piccolo neonato. L’altro annuncio, quello di essere incinta, era stato fatto a Maggio. Lei e Pino Insegno stanno insieme precisamente dal 2012 quando si sposarono in gran segreto: matrimonio top secret in Campidoglio, a Roma, un rito civile senza avvertire stampa e paparazzi. Continua a leggere dopo la foto.









Solo dopo il primo cittadino della Capitale aveva lasciato trapelare di aver sposato l’attore, comico e doppiatore e la sua collega, sul versante teatrale. Pino Insegno e Alessia Navarro infatti lavorano entrambi nello spettacolo e tra palchi, set televisivi e cinematografici, ecco che è scoccato l’amore. La coppia ha già un figlio, di cinque anni, e si chiama Alessandro. Che non vedeva l’ora di avere un fratellino tutto suo tanto da aver già deciso da tempo il nome che avrebbe dovuto avere. Lo aveva spiegato direttamente l’attore alla rivista Nuovo. Continua a leggere dopo la foto.





La scelta ricadde sul nome Valerio: “È un bel nome e significa sano, robusto – ha spiegato Pino Insegno – L’augurio è che il nuovo arrivato sia un punto di riferimento forte per lui nella vita. E viceversa. Questa nuova paternità è un’iniezione di energia per me. Sarò un padre molto presente”. Un altro maschietto per lui, dopo Matteo e Francesco, avuti dalla ex moglie Roberta Lanfranchi, con cui si era sposato nel 1997 per poi divorziare dieci anni dopo. Continua a leggere dopo la foto.





Adesso lei è impegnata con l’autore televisivo Emanuele Del Greco, da cui nel 2012 ha avuto il terzo figlio, Ettore. Ma questa è un’altra storia. Oggi si festeggia il piccolo Valerio, il quarto figlio di Pino Insegno. Che proprio non immaginava di festeggiare i sessant’anni con un nuovo bebè tra le braccia.

