“Ti amo”. Belen e Stefano, la passione esplode sui social: senza limiti

Alla faccia di chi li voleva insieme solo per un pugno di like. Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono sempre più innamorati e l’ultimo video pubblicato sul profilo Instagram della Rodriguez mostra che la passione è come sempre alle stelle e che l’amore riempie le loro giornate. Il bagno si fa caliente quando Belen e Stefano si abbracciano con convinzione fino a immergersi completamente in acqua, con l’effetto bianco e nero a dare la sensazione che i due siano protagonisti di qualche soap opera. Insomma un bel video che ovviamente è piaciuto ai follower.

“Come in una pellicola cinematografica d’altri tempi – commenta ad esempio Valeria –… Siete veramente ma veramente belli!”; e poi ancora: “Bellissimi, ricchissimi, vacanze al top che durano mesi, lavori pazzeschi in cui vi divertite da matti – scrive Nadia –… ma sotto quale stella siete nati. Che bella vita… ah, dimenticavo l’amore a gonfie vele! Va beh che dire, complimenti!”. Continua dopo la foto









Ma il commento che non possiamo non riportarvi è proprio quello di Belen che ha dedicato al suo Stefano un dolcissimo “Te amo”. Insomma, nient’altro da aggiungere. I problemi, piuttosto, l’argentina sembra averli in casa. Belen e Cecilia Rodriguez, che sono sempre state unite e inseparabili, sembrerebbero essere entrate in guerra. Proprio così, questa coppia così affiata e così bella, starebbe in queste ore rompendo in maniera forse definitiva. Continua dopo la foto





Per tutta l’estate, infatti, non c’è stata una foto pubblicata insieme, mai vacanze in comune, mai qualcosa che potesse far pensare ad un rapporto veramente in forma, amorevole e sano. Adesso ci si mette il settimanale specializzato in gossip, Eva Tremila. Da un po’ di tempo infatti Belen e Cecilia Rodriguez sembrano distanti: entrambe hanno trascorso le vacanze a Ibiza ma non sono mai state se non durante quella cena in famiglia famosa per il gestaccio del padre. Continua dopo la foto e il video





Visualizza questo post su Instagram ᴛᴇ ᴀᴍᴏ Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 9 Ago 2019 alle ore 11:55 PDT



E sapete chi c’è dietro tutto questo? Niente di meno che Stefano De Martino, il partner ritrovato di Belen Rodriguez, che le avrebbe chiesto di stare un po’ lontano dai riflettori e in pace dal gossip. E quindi anche dalla sorella Cecilia, sempre in cerca di visibilità. Lei, dal canto suo, si diverte con Ignazio Moser e addirittura si parla di un matrimonio in arrivo. Ha bisogno, insomma, di stare al centro dell’attenzione e lo abbiamo visto.

