“Ma allora è lei!”. Un Posto al Sole, si scopre tutto. Mistero risolto sulla nuova protagonista

Un posto al sole ci sta riservando numerose sorprese in questi giorni. La popolare soap opera diventata nel corso degli anni un riferimento per gli spettatori italiani sullo sfondo di Napoli è infatti al centro dell’attenzione. A trascinare i telespettatori è senza ombra di dubbio la storyline di Alex e Mia Parisi (Maria Maurigi e Ludovica Nasti) alle prese con il ritorno di loro padre. Come dichiarato dalla fidanzata di Vittorio, inizialmente la sua era una famiglia normale, come tutte le altre. Il suo babbo era una persona stupenda, amorevole e vicina alla famiglia.

Questo finché il cuore dell'uomo non venne turbato da emozioni mai conosciute prima, che gridavano al cambiamento. Ad ogni modo, come mai la madre di Alex e Mia ce l'ha a morte con l'ex marito, tanto da lasciare le figlie? E perché Alex è sempre stata restia a parlare del suo genitore? In questo articolo vi sveleremo diverse curiosità sulla new entry del cast di Un posto al sole, Vittoria Schisano. Cosa ha a che fare col padre delle sorelle Parisi?









Dopo essere stata abbandonata da sua madre, Alex decide di vuotare il sacco e di svelare il segreto riguardante la sua famiglia. La vera fiamma che fa accendere la miccia è l'arrivo al Vulcano di una misteriosa donna transessuale che chiede della ragazza. Questa appare avere modi garbati, ma dimostra anche un certo nervosismo.





La donna in questione altri non è che Carla Parisi, padre di Alex e Mia! Le prime teorie su Un posto al Sole riguardanti l'uomo vertevano su un possibile problema di dipendenza da parte sua. Questo poteva spiegare, almeno all'inizio, come mai costui fosse stato allontanato dai suoi familiari, ma ora scopriamo che la verità è ben diversa! A prestare il volto a Carla Parisi è l'attrice Vittoria Schisano.







Gli internauti in questi giorni erano rimasti incuriositi dall’apparizione del classico bollino giallo che indicava i bambini accompagnati dai genitori e dato che la storyline delle sorelle Parisi in Un posto al sole sta divenendo molto “complessa” ora ne comprendiamo il motivo.

