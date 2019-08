Tra Francesca Fialdini e Tiberio Timperi è finita. Si intende dal punto di vista professionale. È stata una bella coppia televisiva, ma per molti non ha funzionato forse perché cercavano di dominare la scena indebolendosi reciprocamente. E a questo punto le loro strade si dividono con il nuovo palinsesto che scatta a settembre. Mentre Timperi torna a Unomattina in Famiglia, la Fialdini avrà un nuovo programma. Meglio soli, insomma.

Fialdini la vedremo sul piccolo schermo alla conduzione di A ruota libera, in onda ogni domenica pomeriggio, dopo Mara Venier e al posto de La prima volta di Cristina Parodi che non ha proprio brillato in termini di ascolti.









La bionda consuttrice fiorentina ha parlato di sé in una intervista al magazine Nuovo Tv. Occasione per tornare sull’argomento cult: i rapporti tra lei e il collega Timperi. “Noi siamo stati veri. Anche a casa si litiga, poi però le persone intelligenti fanno pace e noi l’abbiamo fatto”, sono le sue parole in merito.





Spazio anche alla vita privata. La curiosità è tanta perché Francesca Fialdini ha recentemente dichiarato di essere di nuovo in compagnia, non svelando l’indentità del compagno. E anche in questa occasione ha lasciato la situazione in un vero top secret. “Non ne voglio parlare adesso, voglio proteggere questo amore, tenerlo ancora per un po’ tutto per me”.





Che farà capire qualcosa di pi in tv? Dal 15 settembre 2019 sarà, come detto, alla conduzione di A ruota libera, che andrà in onda nella stessa fascia oraria della temibile Barbara D’Urso. Una bella sfida. “Nel programma scoprirò anche io sempre qualcosa di nuovo così da essere una sorpresa oltre che una grande emozione”.

Tiberio Timperi non ci sta: lo sfogo dopo la cacciata da La vita in diretta