“Io non rubo fidanzati”. Uomini e Donne nel caos: vengono fuori veleno e ‘storiacce’

Uomini e Donne senza pace. Adesso nella lite tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia entra anche un pezzo da novanta: Karina Cascella. “In questi giorni – così ha esordito Karina Cascella che oggi ha anche pubblicato alcuni video per difendersi da alcune accuse forti dopo la morte di Carolina – sono stata un po’ fuori dai social e per caso ho visto delle storie che ha fatto Teresa… Adesso non mi ricordo il cognome… Comunque la taggo… Fondamentalmente non si è capito perché lei ce l’abbia tanto con Raffaella. Io Teresa non la conosco; quello che vorrei dire è che io veramente non riesco a capire… e qui si parla di Raffaella Mennoia che è una delle persone più importanti per me…”.

“Io a quella donna devo veramente tanto, siamo amiche da vent’anni e penso di conoscerla bene, di sapere come lavora lei, penso di sapere anche come lavora Maria, tutta la sua redazione, tutto quello che fanno per le persone che sono lì”. Continua dopo la foto









Poi continua: “ Quanto li coccolano, quanto li curano, quanto sono attenti a quello che provano perché sono esperienze nuove… Rispondono a qualsiasi ora della notte! Qui c’è poco da leccare il c..o – ha proseguito Karina, incredula per il trattamento che Teresa ha riservato alla Mennoia –, c’è veramente poco! C’è un dato oggettivo di fatto!”.Continua dopo la foto





L’accusa di Karina a Teresa pare un po’ debole, nel senso che non sappiamo da che parte sta la verità in questa storia ma sin da subito la Cilia ha attaccato solo Raffaella e non la redazione di Uomini e Donne, men che meno la De Filippi, e tra l’altro nelle ultime storie è andata anche a fondo parlando direttamente di alcune questioni, ad esempio della vita privata di Raffaella. Continua dopo la foto







Nella difesa a Raffaella invece Karina ha difeso tutta la trasmissione e ha tacciato Teresa di ingratitudine dicendo che è solo grazie a UeD se adesso è sposata con Salvatore Di Carlo; il punto è che questa cosa Teresa non l’ha mai negata, e la Cilia non ce l’ha con la redazione ma con la Mennoia, e questo dev’essere chiaro a tutti, sebbene Karina Cascella alla fine delle sue storie Instagram abbia precisato che se attacchi Raffaella in quel modo metti anche in discussione Maria De Filippi. Se pensate che Teresa abbia accusato il colpo vi sbagliate di grosso perché l’ex tronista di Uomini e Donne ha subito attaccato Karina per le parole che ha usato e per le sue lezioni di vita: “Parli tu – queste le parole della Cilia –, Karina… non mi ricordo il cognome ma adesso ti taggo… Dai lezione di vita a me? Certo che è una tua cara amica, vi parate il c…o a vicenda… Ma chi se lo dimentica quando avete fatto passare per pazza Paola Frizziero, che poi alla fine la verità è uscita fuori… che tu gli hai rubato il fidanzato… Ma di cosa stiamo parlando, e fai la morale a me? Tu l’hai fatta uscire pazza, gliene hai dette di tutti i colori, che si inventava tutto… e nel frattempo cosa facevi? E fai la morale a me? Gratitudine? Ma poi – ha aggiunto Teresa – ti posso dire una cosa? Intanto tu non sai niente! Non sai neanche quello che stai dicendo perché tu il discorso non l’hai capito? Ma chi ha sputato nel piatto dove hai mangiato! Io parlo di una singola persona, quindi apri bene le orecchie perché forse non hai capito bene il discorso. Io capisco che devi partire in sua difesa, lo capisco e lo comprendo, però siete fatte della s tessa pasta… Questo è il vero motivo. Sai qual è la differenza tra me e te? Che io non mi faccio comandare da nessuno, che io sono una persona rispettosa e non rubo i fidanzati a nessuno”.

Ti potrebbe anche interessare: “Incinta durante Temptation Island”. La voce corre veloce, la bella concorrente non parla

fbq('track', 'STORIE');