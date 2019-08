I reality momento (anche) di vita reale? Chi lo sa, in effetti, cosa accade quando le telecamere non puntano sui vari concorrenti? Di sicuro quella che spesso cambia è la vita di chi ci partecipa. Chi tenta il salto alla televisione, chi si dà alle semplici comparsate e chi, all’estremo, tenta e talvolta azzecca la carriera di attore. Nel mezzo ci sono quelli che provano a darsi all’attività del momento, quella non meglio precisata da influencer. E Temptation non è da meno.

Tra i volti recenti che si sono messi alla prova a Temptation Island c’è anche Sabrina Martinengo, che ha partecipato all’ultima edizione col fidanzato Nicola Tedde. I due hanno fatto crack nel programma ma un mese dopo che si sono spente le telecamere sono tornati insieme.









I sue isolani avevano preso la decisione di prendere parte a Temptation per comprendere se i 12 anni di differenza tra i loro possano costituire un problema, un limite alla loro relazione. In quelle sere al mare, non tanto spensierate tra zanzare e copioni, Sabrina si è avvicinata a Giulio Raselli, con cui ha avuto un qualcosa di non identificato con precisione.









Nicola non è stato a guardare, lasciandosi andare anche lui, iniziando a frequentare Maddalena. Poi le cose sia per Sabrina che per Nicola si sono interrotte. Un ventenne direbbe che sono stati entrambi ‘rimbalzati’. Di qui a un mese dopo, puntata speciale di Temptation. E, apriti cielo, i due hanno dichiarato di essere tornati inseieme.

Dopo l’esperienza a Temptation Island, la coppia sembra tornata affiatata. E la novità è che sulla rete si parla della gravidanza di Sabrina. Si tratta di indiscrezioni, qualcuno ha messo insieme più elementi. Che sia successo durante il programma? Molti non lo escludono e attendono la verità dalla diretta interessata. Quello che è certo è la frase enigmatica di lei, lanciata sul suo social: “E se fossi incinta?”. Quanto basta per scatenare le voci.

