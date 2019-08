“Mi resta solo la sofferenza”. Il dramma personale di Massimo Boldi: “Preso in giro”

Sempre sorridente, sempre con la battuta pronta, eppure Massimo Boldi sta vivendo una dramma. Dopo la fine della storia con Leonarda De Nardis, beccata con un amico in comune dopo 10 anni di relazione, niente è stato più come prima: “Sono solo e spero di incontrare la donna giusta”.

La fine del rapporto è stata dura (“È stato un rapporto tribolato, io pensavo di far bene scegliendo una donna molto più giovane di me… Non è stato così e l’epilogo mi ha molto amareggiato”) ma il momento più difficile è quando finisce di lavorare: “Arrivo a casa la sera – ha raccontato a “Oggi” – chiudo la porta e mi ritrovo solo con i miei pensieri. Il lavoro mi entusiasma sempre ma poi, nel silenzio delle pareti di casa, sento dentro di me la mancanza di qualcosa, l’esigenza di poter condividere con qualcuno tutto il bello della mia vita, dei miei affetti”. È stato fotografato a fianco di altre donne, ma le cose sembrano non aver funzionato. Loro infatti erano in cerca di visibilità. Continua dopo la foto









Quindi continua: “Finita quella relazione, mi si sono presentate una serie di belle ragazze che forse cercavano popolarità più che il mio affetto: io sono un uomo molto generoso”. Massimo Boldi nasce a Luino, in provincia di Varese, il 23 luglio 1945. Primo di tre figli, i genitori sono Mario Tarquillo Boldi e Carla Vitali. All’età di 11 anni si trasferisce a Milano con la famiglia e, in seguito, comincia a frequentare le scuole serali e lavorare come vetrinista. Continua dopo la foto





Oltre alla recitazione, nel suo cuore hanno spazio anche il Milan e la musica. Infatti, la carriera nel mondo dello spettacolo la inizia facendo il batterista in una band chiamata “Atlas”, insieme a Renato Vignocchi. Costretto a lasciarla per problemi famigliari, successivamente ne forma un’altra con il fratello Fabio. Nel 1973 prende come moglie Maria Teresa, una napoletana trasferitasi a Milano. Continua dopo la foto







Da lei ha tre figlie: Manuela, Micaela e Marta. Purtroppo, come riporta il sito News Mondo, il loro amore prosegue fino al 2004, anno in cui la donna muore per colpa del cancro. Tempo più tardi conosce Loredana De Nardis, una donna di trent’anni più giovane. Tuttavia, la storia finisce nel 2016. L’Urban Post ha affermato che Boldi avrebbe una relazione con Enrica Anna Tarolla, la nuova fidanzata. Dopo una lunga amicizia, infatti, è sbocciato l’amore. La particolarità di questa coppia sta nel fatto che l’imprenditrice romana ha 32 anni, a differenza dell’attore che ne ha 73.

