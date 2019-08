“La cura è lunga”. Erica Piamonte spaventa i fan: ancora controlli

Erica Piamonte è stata ricoverata in ospedale e ha spiegato ai suoi followers su Instagram di non stare bene. L’ex concorrente del Grande Fratello 16 ha accusato forti dolori allo stomaco nella giornata di ieri e ha deciso di sottoporsi ai controlli per capirne il motivo. «Oggi, a tratti, sto un pochino meglio, ma non sto bene. Chiaramente devo avere pazienza. La cura è lunga e devo fare la dieta per un mese», ha scritto nelle stories.

Per ora l’ex gieffina non ha voluto fornire dettagli in più sul suo stato di salute, ma il riferimento alla dieta e le successive immagini che mostrano un piatto di verdura cotta hanno fatto pensare a intolleranze alimentari.Potrebbero essere queste all’origine dei suoi dolori di stomaco. Qualcosa da approfondire. Nella casa più spiata d’Italia aveva già parlato dei suoi problemi con il cibo. Erica è tra i personaggi dell’ultima edizione del reality più amati e seguiti. Spesso è bersaglio degli haters, come quando è stata invitata da Daniele Dal Moro a Verona. Continua dopo la foto









In quell’occasione i fan di Martina Nasoni avevano fatto notare che il gesto non era stato delicato nei confronti della vincitrice del Grande Fratello. Ed erano partiti gli insulti all’indirizzo della Piamonte. Ora però in molti le hanno augurato pronta guarigione. Erica Piamone ha trent’anni esatti, essendo nata il 18 ottobre 1988 a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. Continua dopo la foto





Il suo fisico sottile e tonico, molto slanciato, la fa poi apparire più alta di quanto sia ma la commessa toscana è comunque tutto meno che bassa: è alta infatti 1,70 m circa (che, stando alle statistiche, è leggermente sopra media). La trentenne fiorentina, nonostante sia all’alba dei trenta, ha già un curriculum piuttosto nutrito: nonostante sia un’esordiente nel mondo della tv, si è indubbiamente data da fare nel corso della sua vita. Continua dopo la foto





Oggi fa la commessa in un negozio all’interno di un centro commerciale dalle sue parti e, in passato, ha lavorato anche nelle discoteche come ragazza immagine. Ha una passione enorme per la danza e in passato ha praticato pole dance in particolare, è diplomata (è in possesso di una maturità scientifica) ma ha raccontato di aver abbandonato gli studi preferendo dedicarsi subito a una carriera professionale e raggiungere il prima possibile l’indipendenza dai suoi genitori dei quali ha detto durante la permanenza al GF: “Non penso di essere la figlia che loro vorrebbero”.

