“Rosiconi!”. Furia Maria De Filippi, caos a Uomini e Donne: “Occhio a diffide e querele”

Sono giorni roventi per tutto il mondo del gossip. E anche un programma come Uomini e Donne non è da meno. Vi abbiamo parlato infatti di scatti bollenti e pose osé pubblicate sui social dai protagonisti del format del pomeriggio Mediaset. Vi abbiamo parlato di amori finiti, naufragati in meno di un mese, o nuove scintille e passioni pronte ad esplodere. Vi abbiamo anche raccontato di litigi, frecciatine, insulti, critiche e chi più ne ha e più ne metta.

Ma a seguito della minaccia di Raffaella Mennoia che si era detta pronta a denunciare qualcuno che aveva messo in pericolo la nomina e l’immagine di Uomini e Donne, ecco che la produzione del programma, associata a Maria de Filippi, ha deciso di prendere posizione e scatenarsi contro i ‘rosiconi’ che avrebbero criticato e gettato fango addosso al programma dopo non aver ricevuto un ritorno economico e di immagine. Ecco le parole. Continua a leggere dopo la foto.









Il comunicato ufficiale, pubblicato come vi dicevamo direttamente sui profili Instagram e Facebook del programma Uomini e Donne, spara a zero e va diretto al punto. Ecco le parole: “Recentemente sui social si leggono, a proposito di Uomini e Donne, svariate sciocchezze. Alcune innocue, altre più equivoche dove si promettono chissà quali grandi rivelazioni, che, poi, purtroppo, non arrivano mai. Ora, noi vogliamo e dobbiamo essere più pazienti, ma fino ad un certo punto… oltre al quale diventa d’obbligo far partire denunce e diffide”. Continua a leggere dopo la foto.





“La morale purtroppo è sempre questa – si legge ancora nel comunicato di Uomini e Donne -a chi ha deciso di partecipare al programma cercando una soluzione per la vita che poi non è arrivata (non ci siamo mai posti come risolutori di vita) è rimasto un indigeribile amaro in bocca che fa scrivere grandi sciocchezze. Lasciamo a voi che leggete il compito di saper individuare i ‘rosiconi’ e vi auguriamo una felice estate 2019”. E poi arriva alla parte finale. Continua a leggere dopo la foto.





Dove troviamo le firme del comunicato: “La produzione anche a nome di Maria De Filippi”. C’è anche lei, la regina di Mediaset, a firmare questo appello di Uomini e Donne. Perché quando si supera i confini è meglio intervenire in maniera chiara ed univoca. E mettere le cose in chiaro.

