Fiori d’arancio nella famiglia di Amici: Giuseppe Salsetta ha pronunciato il suo ‘sì’

Amici festeggia. E un brindisi, sicuro, l’avrà fatto anche Maria De Filippi ricordando il feeling con quel ragazzo simpatico venuto dalla Sicilia, con un voce caldissima e il sorriso contagioso. Giuseppe Salsetta, uno dei cantanti di punta dell’edizione numero 7 di Amici si è sposato. La notizia risale allo scorso 27 giugno quando Giuseppe Salsetta e la compagna Maria Carmela hanno coronato il loro sogno dopo anni d’amore. A raccontare tutto è lo stesso Giuseppe Salsetta che ha raccontato tutta la sua gioia al settimanale Vero.

“Sono felicissimo. Se qualcuno mi avesse detto che mi sarei sposato, mi sarei messo a ridere. E invece siamo qui. Non dimenticherà mai il momento in cui ho visto la mia Maria Carmela entrare in chiesa. Era davvero bellissima. L’incontro con lei mi ha reso un uomo nuovo”, ha spiegato Salsetta, raccontando quanto l’amatissima Maria Carmela abbia influenzato la sua vita, “Prima di conoscerla ero un diavoletto (ride), adesso sono un angioletto. Le persone intorno a me stentano a riconoscermi per quanto mia moglie mi ha cambiato”. Continua dopo la foto









La coppia è intenzionata ad avere figli e allargare la famiglia: “È già da qualche anno che sogno di diventare papà”. Giuseppe Salsetta, classe 1986, ha partecipato a soli 21 anni ad Amici nel 2007-08. Giuseppe si è posizionato al nono posto e, dopo l’avventura nel talent, ha lasciato la sua Sicilia (è nativo di Gela) per trasferirsi a Roma. Ha lavorato in musical come “Miracoli di seta” e “Rimini anni 60”, nel 2010 ha pubblicato l’album di esordio “Quello che vorrei” e nel 2014 è uscito il singolo “Non voglio ciò”. Continua dopo la foto





Sempre in tour nelle piazze e nei teatri (ha fatto anche una tournée al fianco del comico Maurizio Battista), Giuseppe attualmente sta lavorando a un nuovo disco. La settima edizione di Amici di Maria De Filippi è iniziata il 20 ottobre 2007 ed è andata in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì in fascia pomeridiana e il sabato con la puntata speciale in onda nel primo pomeriggio. Continua dopo la foto







La fase iniziale era terminata il 26 gennaio 2008, con la divisione nelle squadre della fase serale, andata in onda ogni domenica e successivamente ogni mercoledì, che ha visto il cantante cagliaritano Marco Carta vincitore del programma e di un premio di 300.000 euro

