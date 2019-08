“Contro natura”. Sonia Bruganelli nell’occhio del ciclone: la rabbia dei social

Sonia Bruganelli scatena un’altra polemica. Colpa di un video postato su Instagram che ha scatenato al rabbia di tanti follower che l’hanno bersagliata anche con parole non troppo carine. Nel dettaglio, la signora Bonolis è finita nel tritacarne mediatico per un filmato che ritrae un cane a bordo di un monopattino. “Poverino… Ha preso una barca di legnate per far ridere imbecilli!” osserva qualcuno. “Anche se è buffo è evidente che è contro la loro natura e che per arrivare a tanto, dietro c’è un addestramento forzatissimo!” aggiunge un altro follower.

La pensano diversamente Lisa Fusco e Carolyn Smith. “Ma chi ha detto che il cane è stato maltrattato o torturato per fare queste cose?” sbotta il giudice di Ballando con le Stelle. “Sanno sempre tutto loro: e questo non è bello, questo è contro natura e prendono le botte e soffrono e piangono … Bellissimo” afferma invece l’ex gieffina. Insomma, nessuna occasione sembra vana per attaccare Sonia Bruganelli. Continua dopo la foto









Sonia Bruganelli infatti è spesso criticata per ostentare il suo stile di vita ma lei stessa ha ammesso di sapere di essere una privilegiata e non vede il motivo di negarlo facendo finta di vivere una vita diversa. Nata a Roma il 20 febbraio 1974 dal 14 giugno 2002 Sonia Bruganelli è sposata con Paolo Bonolis, conduttore televisivo più grande di 13 anni. I due si sono conosciuti nel 1997 a Tira e Molla, dove Sonia Bruganelli era protagonista di alcune telepromozioni. Continua dopo la foto





Inizialmente, come lei stessa ammette, era molto gelosa ed arrivava a chiamarlo anche otto volte in mezz’ora. Il segreto del loro amore duraturo è il ridere e divertirsi insieme. Hanno tre figli: Silvia, nata nel 2003, Davide, nato nel 2005 ed Adele Virginia, nata nel 2009. Insieme ai bambini, formano una famiglia allargata con Stefano e Martina, i figli che Bonolis ha avuto dall’ex moglie Diane Zoeller. Si occupa dei casting delle trasmissioni del marito come Ciao Darwin o Avanti un altro, dove sceglie i concorrenti. Continua dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram Buongiorno!!!!😃 Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) in data: 7 Ago 2019 alle ore 2:08 PDT



Spesso la troviamo in televisione come opinionista in diversi programmi televisivi. Creatrice di Adele Virgy, una linea di abbigliamento per bambine, creata ispirandosi ai disegni della figlia più piccola e che permette alle bambine di decidere il proprio stile, nella libertà assoluta.

