Si cambia idea, eccome se si cambia idea. Soprattutto quando si è parte di una macchina che seduce tutti: le televisione, il gossip, i riflettori e i flash inattesi o cercati. Anche Rosa Perrotta, da pochi giorni mamma di Domenico, avuto dal suo Pietro Tartaglione, ha cambiato idea. La sua ultima info social era stata lanciata proprio per ribadire il concetto contrario, che mai avrebbe messo il piccolo Domenico alla ribalta dei social e dei media.

Non era passato inosservato il suo punto di vista che, a ben vedere era di responsabilità, di protezione della privacy famigliare ma soprattutto dell’immagine del piccolo Domenico. Quante volte ci siamo trovati a commentare la opportunità o meno di esporre i minori all’infinita indeterminatezza (con tutti i rischi) dei social network? Bene, Rosa aveva fatto questa scelta, che aveva argomentato così.









“Volevo un attimo parlare con voi dell’argomento social e del bambino ‘lo fai vedere o non lo fai vedere?’. Io non vedo l’ora di condividere con le persone che veramente ci vogliono bene e che sono, fortunatamente, il 90% del mio pubblico. Persone che hanno amato questo bambino ancor prima che nascesse e lo hanno inondato d’amore, persone che meritano la mia gioia di condividere con loro le giornate del piccolo Dodo. Prima ho sempre affrontato con l’atteggiamento giusto i cosiddetti haters, facendomi scivolare le cose addosso I social sono fatti per seguire le persone che ci piacciono, non sono fatti per sfogare le proprie frustrazioni su persone che non ci piacciono. Se non ti piace una persona non la segui”.





Il timore di Rosa Perrotta è che il bimbo potesse essere ‘usato’ per parlare male di loro due. Si sa, i social sono pieni di hater… Così, la decisione di non condividere immagini di Domenico: “I social sono anche una valvola di sfogo per le persone veramente cattive che approfitterebbero e utilizzerebbero anche un bambino per ferire un genitore. L’ho visto fare con altri personaggi. Fin quando si tratta di me posso difendermi, ma l’idea che qualcuno possa rivolgere energie negative su mio figlio mi manda in bestia. Non so come reagirei. L’ho visto con le critiche ad un passeggino, non vedono l’ora di attaccarsi a qualsiasi cosa”.





Di qui alla sua ultima uscita social: “Ecco Dodo. Da oggi ci sono anch’io”, ha scritto la ex tronista. Insomma, Rosa Perrotta ha ceduto al desiderio di presentare ai follower il figlio Domenico e ha pubblicato una foto che mostra il viso del suo bambino. “Ciao a tutti amici di mamma e papà, io sono il piccolo Dodo! Da oggi ci sono anch’io. Piacere di conoscervi”.

