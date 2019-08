Elisabetta Gregoraci mozzafiato, sale così sul palco di Battiti live: applausi a scena aperta

L’avevamo lasciata sul palco di Trani con un look total black, reso originali da maxi stivali con lunghissime frange, firmati Philipp Plein, ancor prima Elisabetta Gregoraci era apparsa con luccicanti paillettes verde fluo applicate sul vestito monospalla di Elisabetta Franchi, mentre nella prima puntata del Battiti Live 2019, girata a Vieste, aveva puntato sulla maxi scollatura, indossando un minidress aderente con paillettes nere firmato Philosophy di Lorenzo Serafini. Nella penultima puntata, invece, sul palco apparirà con una mini tutina in denim che fa parte dell’ultima collezione di Philipp Plein.

Per la puntata finale di Bari del Battiti Live, Elisabetta Gregoraci punta tutto sulle trasparenze sfoggiando non uno ma ben due look differenti, entrambi con capi total black in tessuto trasparente, perfetti per creare un sensuale effetto vedo non vedo. La conduttrice è salita sul palco con un look di Elisabetta Franchi, composto da un abito a giro collo, con maniche lunghe e gonna a tre quarti, interamente realizzato con un trasparenze decorato da stelle in nero.









Sotto l'abito un body in satin fucsia dall'aria retrò e, a sottolineare il punto vita, una mini cintura rosa. Ai piedi sandali essenziali dal tacco a spillo in nero, i capelli raccolti in due trecce alte. L'altro look è composto da un lungo abito nero in seta trasparente decorato, alla base della gonna, con fiori tridimensionali tono su tono, anche in questo caso l'abito nude rivela l'intimo, ovvero un body nero con bretelline e coppe sul seno che mostra il lato b.





In questo caso i capelli sono raccolti in uno chignon basso con mollettine ricoperte di Swarovski, alle orecchie spuntano grossi orecchini chandelier con pietre lucenti. Elisabetta Gregoraci è nata a Soverato l'8 febbraio del 1980. Muove i suoi primi passi nel mondo della moda quando viene eletta miss Calabria. Pian piano diventa uno dei volti più noti e conosciuti del mondo della moda, sfilando per marchi conosciutissimi in tutto il mondo.







Inizia a lavorare in televisione facendo da comparsa in alcuni film e serie tv Il cielo in una stanza, C'era un cinese in coma di Carlo Verdone, Le ragazze di Piazza di Spagna 3, Un medico in famiglia. In televisione ha partecipato, tra gli altri, a programmi come Buona Domenica, Baila, Made in Sud e Battiti Live. Per quanto concerne la sua vita privata, si è fidanzata nel 2006 e ha sposato nel 2008 Flavio Briatore, dal loro amore è nato Nathan Falco nel 2010.

