Ballando, tradimenti e bugie. La palla passa a Milly, che stavolta dice la sua

Mentre è partito il totonome per il prossimo cast di Ballando con le stelle, con i nomi importanti di Elisa Isoardi e della pallavolista Francesca Piccinini che circolano con sempre maggiore insistenza, ecco che torna a parlare Milly Carlucci. La padrone di casa, amatissima dagli italiani e premiata dagli ascolti lo scorso anno, lo ha fatto dalle colonne del settimanale ‘Chi’, nel corso di un lunga intervista. Impossibile non chiedere un parete sugli ultimi gossip riguardanti alcuni partecipanti di Ballando con le Stelle che coinvolgono Stefano Oradei, Veera Kinnunen, Dani Osvaldo e Gessica Notaro.

I primi due, che condividevano una lunga storia d’amore, hanno dovuto affrontare non pochi ostacoli. A minare al loro rapporto sarebbe stato Osvaldo, partecipante della scorsa edizione del talent in coppia con la Kinnunen. Ora, però, il gossip vede nascere la crisi tra Oradei e Veera a causa di un’altra donna e non dell’ex calciatore argentino. Continua dopo la foto









A lanciare questa notizia è stata la rivista Oggi, che ha parlato di un presunto tradimento da parte di Stefano insieme alla Notaro. Sembra che tra i due non ci fosse solo un ottimo feeling sulla pista da ballo, ma anche nel privato. Ora, però, la Carlucci sceglie di non spendere troppe parole per l’accaduto. “Senza offesa, ma io non mi occupo e non mi sono mai occupata della vita privata dei ballerini”. Continua dopo al foto





Il giornalista chiede poi alla conduttrice se sa cosa è davvero accaduto e se ci possa essere stato davvero questo tradimento ai danni della Kinnunen da parte di Stefano e Gessica. “Non me ne voglia, ma non ne so davvero nulla”. E alla domanda se avesse sentito o meno i protagonisti di questo acceso gossip dice:“No, anche perché non sono la loro mental coach! L’unica cosa che dissi loro, ai tempi che furono, è che quando inizi a diventare un volto pubblico, il privato non ti appartiere più”, dichiara Milly nel corso della sua intervista. Continua dopo la foto







Al momento, la conduttrice sta pensando a come formare il cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Ma non solo, la Carlucci sta anche lavorando al nuovo programma The Masked Singer, che presto porterà in Italia.

