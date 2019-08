Caduta libera, Christian Fregoni ha deciso. Succederà dopo il quiz

Da qualche settimana Christian Fregoni è entrato nelle case degli italiani. Bello, intelligente, simpatico, ha conquistato pubblico e Gerry Scotti che non fa mistero di apprezzarne le qualità. Christian Fregoni però guarda già al futuro. Lo ha raccontato nel corso di una lunga intervista concessa a Tv, Sorrisi e canzoni in cui tocca diversi aspetti: dalla famiglia, al lavoro, ai sogni nel cassetto. Christian Fregoni è di Brescia, ha 27 anni e una sorella di nome Giulia che ha 18 anni. Papà Pierangelo è operaio, mentre mamma Cristina fa la cassiera in un supermercato. “Siamo una famiglia di umili origini, i miei si sono sacrificati tanto per non farci mancare nulla e permetterci di studiare, perché loro non hanno potuto farlo. Sono molto grato per tutto quello che hanno fatto per me”.

Christian ha frequentato il liceo scientifico, è sempre stato affascinato dalla storia, letteratura e filosofia, ma si sta laureando in Scienze Motorie “perché lavoro nel mondo dello sport da quando ho 16 anni e pensavo che così sarebbe stato più facile trovare un’occupazione. Continua dopo la foto









È stata la sorella Giulia a iscriverlo di nascosto al programma dal momento che da casa Christian rispondeva a tutte le domande del quiz di Gerry Scotti. Dopo aver fatto il casting è apparso per la prima volta nella puntata del 3 luglio e il 17, giorno del suo compleanno, ha trascorso la prima giornata come campione. Alla base della sua preparazione, confessa Christian, c’è la passione per l’enigmistica, la lettura, il cinema e l’attualità. Continua dopo la foto





Al momento il bel bagnino è single: “Sono esigente e per ora mi diverto. Se arriverà la persona giusta lo capirò. Finora non ho avuto storie importanti, solo cose da poco”. Poi passa ai sogni: “Anzitutto vorrei comprare una casa per me. In futuro potrei aprire una mia struttura sportiva da gestire, non so se rimarrò a Brescia, ma non escludo nulla. Mi piacerebbe tornare in Africa per un safari, anche se le mie prossime mete saranno Canada e Giappone”. Continua dopo la foto







E conclude: “In passato i miei mi dicevano di fare il modello, ma non la vedevo come un’esperienza giusta per me. Non so se lo farei ‘Uomini e Donne‘, forse, ma se mi proponessero di fare l’attore magari sì. I reality invece non sono fra i miei programmi preferiti”.

Ti potrebbe anche interessare: “Momenti difficili”. Rocio Muñoz Morales in crisi con Raoul Bova? Tutta la verità

fbq('track', 'STORIE');