“Un ciclone per Milly Carlucci”. A Ballando arriva lei: fulmini e saette

Ballando con le stelle, le indiscrezioni intorno al programma di Milly Carlucci non mancano. Elisa Isoardi potrebbe essere solo uno dei tanti nomi. Milly avrebbe messo gli occhi anche sulla pallavolista Francesca Piccinini che secondo il settimanale Oggi sarebbe super corteggiata dalla conduttrice. “Gira voce che nei giorni scorsi la pallavolista Francesca Piccinini, 40 anni, abbia incontrato in gran segreto Milly Carlucci. Si sussurra che la conduttrice la voglia a tutti i costi come concorrente della prossima edizione di Ballando con le Stelle. La bella Francesca cederà al serrato corteggiamento di Milly?”

Al momento non è dato sapere se Francesca Piccinini ha accettato o no di mettersi in gioco, ma dovesse sfumare questa ipotesi potrebbe sempre riciclarsi come ballerina per una notte, come ipoteticamente potrebbe fare Gabriella Carlucci, sorella di Milly. “Concorrente a Ballando con le Stelle? No, ma solo perché non avrei tempo. La ballerina per una notte invece sì” dice Gabriella. Continua dopo la foto









E ancora: “Milly è in assoluto la numero uno, a me la tv piace moltissimo e penso di saperla fare, ma ho diversificato le mie attività anche perché due conduttrici con lo stesso cognome e per di più somiglianti erano troppe, ma sono contenta di ciò che ha fatto”. Certo è che il colpo Francesca Piccinini sarebbe davvero importante. Nata il 10 gennaio del 1979 a Massa, in Toscana. Francesca Piccini è una della pallavoliste più forti della storia italiana. Continua dopo la foto





Star fuori e dentro il campo nel 2004, Francesca Piccinini è protagonista di un calendario in cui viene fotografata senza veli, in uscita con la rivista maschile “Men’s Health”; dal punto di vista sportivo, mette in bacheca un campionato, una Supercoppa Italiana e una Coppa Cev e riceve dal Coni il Collare d’oro al merito sportivo, prima di vincere la Champions League nel 2005. Nello stesso anno, debutta in libreria con la sua autobiografia, intitolata “La melagrana”, pubblicata da Insigna Editore. Continua dopo la foto







Nella stagione 2005/06 conquista uno scudetto e un campionato, mentre l’anno successivo sale ancora sul tetto d’Europa portando a casa la Champions League, competizione nel corso della quale viene nominata miglior attaccante. Nel 2010, ha una piccola parte nel film di Fausto Brizzi “Femmine contro maschi”, con Emilio Solfrizzi, Claudio Bisio, Fabio De Luigi, Nancy Brilli e Luciana Littizzetto, e appare in copertina nella versione italiana della rivista “Playboy”. L’anno successivo, viene chiamata da Italia 1 per condurre una puntata dello show comico “Colorado”.

Ti potrebbe anche interessare: I sogni di Giulio si spezzano sul guard rail. 18 anni: finisce tutto in un attimo

fbq('track', 'STORIE');