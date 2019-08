“Da piccola ho visto gli Ufo”. Alessia Marcuzzi racconta tutto. Anche la sua prima volta…

Alessia Marcuzzi non smette mai di stupire. Anche quando è lontana dal suo palcoscenico e dai suoi programmi, riesce sempre a trovare il modo per far rimanere i telespettatori attaccati allo schermo. E lo in qualsiasi modo o piattaforma conosca. Come nelle interviste, come nelle parole che ha rilasciato al giornalista Alberto Dandolo che ha chiesto alla bella conduttrice di Temptation Island di parlare un po’ della sua vita.

Non quella professionale, pubblica, che conosciamo bene o male un po’ tutti. Ha chiesto di scavare nell’intimo, nel privato, nel profondo. E soprattutto nel passato. Così Alessia Marcuzzi ha tirato fuori qualcosa di incredibilmente sbalorditivo, raccontando un aneddoto che arriva direttamente dalla sua infanzia. Ed è legato ad una attività sovrannaturale: “A cinque anni ho avuto questo tipo di esperienza. Ho visto un Ufo”. Continua a leggere dopo la foto.









Questo il racconto di Alessia Marcuzzi: “A cinque anni sono entrata in contatto con forme di vita non terrestri. Ero sul litorale romano, d’estate, e ho visto gli Ufo. Un’esperienza forte. Ero con la mia bisnonna al mare e vidi una specie di enorme disco volante luminoso attraverso il vetro della finestra. Nonostante un noto ufologo avesse poi riferito di come tra Anzio e Nettuno, a metà degli Anni 70, fosse stato segnalato più di un avvistamento, la storia iniziò a essere romanzata e nel tempo è diventata una gag. Ma mi creda, io gli Ufo penso di averli davvero visti!”. Continua a leggere dopo la foto.





Ma non si parla solo di ufo, alieni ed extraterrestri. Alessia Marcuzzi, vi dicevamo, scava nel suo passato e nel suo intimo, tirando fuori un racconto anche abbastanza sexy, legato alla sua prima volta in ambito sessuale: “Guardi, io la mia prima esperienza carnale la associo a un luogo preciso. Non rida però… La mia prima volta è legata a una cacio e pepe da Felice al Testaccio. Mi creda, dopo aver fatto l’amore ho mangiato e avuto una indigestione”. Continua a leggere dopo la foto.





Insomma Alessia Marcuzzi sembra proprio un vulcano in piena. Infatti sembra capace sempre di creare suspence, attesa e con la sua ironia e simpatia riesce a “bucare” lo schermo come nessuno. Anche quando usa solo le parole e non la sua bellezza stratosferica. Anzi, paranormale.

