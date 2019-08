Paura per Massimo Boldi: un incidente d’auto, vettura fuori strada. “Un colpo di sonno”

Giornata da dimenticare e grande spavento per Massimo Boldi. Il famosissimo attore è rimasto infatti coinvolto in un grave incidente d’auto. La notizia sta facendo in queste ore il giro dei social network ed è stata rilasciata da una fonte molto vicina alla famiglia del “compagno” di Christian De Sica. La persona tiene a rimanere anonima ma si tratta di una notizia confermata, nonostante la famiglia voleva rimanesse top secret.

Stava infatti percorrendo una strada in Toscana, precisamente la tangenziale di Grosseto, domenica scorsa. Quando alle 3 del pomeriggio Massimo Boldi ha avuto un colpo di sonno. La macchina, ovviamente, è uscita di strada ed è andata a sbattere contro il guardrail. La famiglia e lo stesso attore hanno fatto di tutto per far rimanere segreta la notizia, ma alla fine il gossip ha avuto la meglio. In molti però si sono spaventati, soprattutto per le dinamiche del fatto. Continua a leggere dopo la foto.









L’incidente di Massimo Boldi poteva essere molto più grave di quanto alla fine è stato. Non c’è infatti nessuna macchina coinvolta: se la sua vettura avesse tagliato la carreggiata si sarebbe andata a scontrare con un’altra proveniente nel senso opposto. Sarebbe stato un frontale mortale. Invece, fortunatamente, Boldi ha sbattuto contro la destra del suo senso di marcia. Stando a quanto si apprende solo mezz’ora prima l’attore si era fermato a pranzare proprio sulla strada. Per ora ha deciso di non parlare con la stampa per non allarmare i fan. Continua a leggere dopo la foto.





La vettura alla fine ha continuato a funzionare e Massimo Boldi è riuscito a tornare a Roma. Nessuna conseguenza, insomma, ma tanta paura. Che ora potrà essere smaltita a Santa Maria di Leuca, dove l’attore è atteso per le sue vacanze. I fan, comunque, sono molto preoccupati. Anche perché un anno fa, nel settembre 2018, Boldi si era sottoposto ad un’operazione al cuore per risolvere un problema di ostruzione delle arterie. Continua a leggere dopo la foto.





“Sto bene, presto potrò tornare a lavorare. L’ho scampata grossa. Sono entrato in ospedale per un controllo di routine, non mi aspettavo questo. Ma non ho avuto paura”, aveva dichiarato Massimo Boldi in quella occasione. Anche adesso, dopo questo incidente, solo tanta paura. Perché poteva andare veramente molto, molto peggio.

