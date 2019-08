Manca ancora più di un mese alla nuova edizione di Uomini e Donne, ma come sempre le indiscrezioni e i gossip non mancano, anche e soprattutto d’estate. Appena finito il programma, già circolavano rumor sui nuovi protagonisti e tra gli ultimi nomi ecco spuntare quello di Giulia Salemi, già concorrente del Grande Fratello fresca di rottura con Francesco Monte (altro ex protagonista del dating show di Maria De Filippi).

Senza contare i pettegolezzi sui personaggi, fidanzati e tentatori, che abbiamo conosciuto a Temptation Island: ci sarà anche qualcuno di loro sul trono a settembre? Poi certo, il trono over. È dato per certo il ritorno di Gemma Galgani e Ida Platano, amatissime dal pubblico di Maria, nel parterre femminile. E per la cronaca è anche saltato fuori il nome di Giorgio Manetti, cavaliere per eccellenza che, forse, rivedremo in studio. (Continua dopo la foto)









Ci saranno chiaramente anche Gianni Sperti e Tina Cipollari, volti storici del programma, e di sicuro non mancheranno i litigi tra la Vamp e Gemma. La scorsa stagione ne sono successe di tutti i colori in quello studio al punto che più di qualcuno ha definito gli scherzi di Tina ai danni di Gemma come atti di bullismo veri e propri. Tanto per rinfrescarvi la memoria, una volta le ha lanciato una torta in faccia, mentre in una delle ultime puntate le ha rovesciato addosso una secchiata d’acqua fredda. (Continua dopo la foto)





Scene, queste, che hanno fatto impennare gli ascolti e fatto divertire gli spettatori oltre che il pubblico in studio, ma creato anche polemiche. Molti telespettatori hanno anche chiesto a Maria De Filippi di mettere fine a questi teatrini. Ma è tutto vero? A questo proposito Gianni Sperti, ritornato in Italia dopo una lunga vacanza in India, ha rilasciato una lunga intervista a Uomini e Donne Magazine e assicurato che la sua spalla storica e la dama non fingono. (Continua dopo le foto)







“Garantisco che l’astio tra Gemma e Tina è autentico a tal punto che dietro le quinte vengono separate e controllate dalla sicurezza”, ha rivelato Gianni alla rivista di Uomini e Donne. Addirittura Tina, dice ancora lo storico opinionista, “viene controllata di più dalla sicurezza perché è pericolosa e imprevedibile”. Infine Gianni ha assicurato che da settembre sarà molto più severo con le coppie e i protagonisti del programma di Canale 5 per smascherare chi partecipa solo per avere visibilità e come dice Tina, per “business”.

