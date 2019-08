Il Commissario Montalbano perde il suo secondo papà. Dopo la recente scomparsa di Andrea Camilleri, l’autore siciliano morto lo scorso 17 luglio, ecco che oggi ci lascia anche Alberto Sironi, il regista della storica serie tv che ha fatto innamorare tantissimi italiani e che ci ha fatto conoscere il poliziotto più amato e seguito nello stivale. Aveva settantanove anni ed era nato in provincia di Varese, a Busto Arsizio, ma si innamorò subito della Sicilia.

Per vent'anni è stata infatti la sua casa. Qui ha girato la sua serie più famosa, qui ha conosciuto e portato sul nostro schermo l'attore Luca Zingaretti. Fu proprio lui infatti a sceglierlo per questa parte: "Sono legato alle mie origini ma qui mi sento a casa, tra la gente per strada o nelle trattorie, quando incontro i contadini e le maestranze locali. I siciliani mi hanno 'pesato', hanno capito che non sono un quaquaraquà e adesso sono diventati miei fratelli".









E il giorno della scelta, Alberto Sironi lo raccontava così a Repubblica: "Uno non poteva venire perché aveva litigato con la moglie e aveva un occhio nero, l'altro non ha fatto un ottimo provino, Luca invece è stato bravissimo. La scelta di mettere un poliziotto simpatico è ispirata dal poliziesco americano perché per noi, fino agli anni Ottanta, la polizia era quella fascista con il manganello in mano. Io mi sono concentrato sulla figura privata del commissario". Oltre a Montalbano ha girato anche Salvo D'Acquisto, Pinocchio, L'avvocato Guerrieri, Eurocops.





Autentico e vero era anche il ricordo che Alberto Sironi aveva di Andrea Camilleri: "Conosceva Luca perché era stato suo allievo all'accademia Silvio D'Amico ma quando gli dissi della mia scelta sbottò: 'Io lo avevo immaginato diverso, ho scritto un'altra cosa. Poi però quando ha visto la prima puntata si è ricreduto: 'Mi sono piaciute anche le comparse'". Inizialmente infatti Montalbano non doveva essere così: doveva essere pieno di ricci in testa, poi essere lento nei movimenti e con un po' di pancia.





Alberto Sironi aveva studiato alla scuola di arte drammatica del Piccolo Teatro di Milano per iniziare a collaborare con la Rai intorno agli anni settanta. Dagli anni novanta ha diritto la fiction Il Commissario Montalbano e ha continuato a seguire il giallo italiano nel 2005 dirigendo i due thriller legali di Gianrico Carofiglio. Un maestro vero, un grande regista. Che ci ha lasciato tra il silenzio.

