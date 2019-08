“Ve tocca subi’”. Alba Parietti sotto la doccia: sedere in evidenza. Tutti muti

In questa estate 2019 fioccano le foto di star e starlette in bikini. Instagram è pieno di foto di corpi seminudi mozzafiato che non fanno che suscitare invidia in noi comuni mortali. Quello di Alba Parietti, poi, è davvero da infarto. La signora Parietti, procace, provocante e ironica donna della televisione italiana, sta trascorrendo le vacanze a Ibiza e le sue foto, a 58 anni suonati, sono da restarci secchi.

La Parietti ha infatti un fisico da 30enne e non perde occasione di dimostrarlo. Alta, slanciata, tonica e bellissima, di recente ha pubblicato una foto che mette in mostra il suo clamoroso lato b. E non c’è altro da aggiungere. Costume intero nero molto scollato sulla schiena, la Parietti è di schiena sotto la doccia. E il sedere è in bella mostra. La perfezione. “Scusate…. 58 anni e non vi appellate a ritocchi…. ve tocca subi’”, ha scritto a didascalia della foto dimostrando che è perfettamente consapevole della sua bellezza mozzafiato. Continua a leggere dopo la foto









Subito dopo, poi, ha pubblicato la stessa foto, ma in bianco e nero. Questa volta, per accompagnarla, ha scelto le parole cantate da Edith Piaf in “Non, je ne regrette rien”. A chi sarà indirizzato il suo messaggio? Il 2 luglio Alba ha compiuto 58 anni e su Instagram ha postato varie foto con le persone a lei più care. Tra queste c’è anche Francesco Oppini, il figlio nato nel 1982 dalla relazione con Francesco Oppini. Ed è proprio il figlio Francesco quello che le ha fatto una delle dediche più dolci. Continua a leggere dopo la foto





Il ragazzo ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto in compagnia della madre.

“Testarda, capricciosa, permalosa, irritabile, lunatica, sempre al telefono, ansiosa, spietata (quando serve e solo se serve), ma anche il contrario di tutto ciò, completamente il contrario. Questa sei tu – ha scritto il figlio della Parietti – una persona di cuore, generosa (non tantissimo…..dal punto di vista economico) gentile, educata, intelligente, dolce, irripetibile, non clonabile, altruista e soprattutto terribilmente vera, così come sei”. Continua a leggere dopo la foto





E ancora: “Tanti auguri mamma, ti voglio bene, forse addirittura di più, anzi togli l’addirittura, però fammi e fatti un regalo per il prossimo anno, anzi se riesci per i prossimi: vivi la tua vita con leggerezza e spensieratezza, perché sei una donna che ha avuto tutto quello che poteva avere e te lo sei guadagnata da sola, senza aiuto di nessuno e di niente. Te lo dico con il cuore. Tuo figlio, con amore. Francesco”. La Parietti e il figlio hanno un legame fortissimo. E si avverte.

