“Giù la maschera”. Simona Ventura senza filtri, lo scatto al naturale fa boom

Simona Ventura ha spiazzato tutti i suoi fan annunciando a sorpresa nelle sue storie su Instagram il suo ritorno nel mondo del calcio con una nuova trasmissione in Rai. Dopo aver condotto per 10 anni “Quelli che il calcio“, nella prossima stagione SuperSimo sarà alla guida de “La Domenica Ventura“, un nuovo programma che andrà in onda a partire da settembre su Rai2, nella fascia oraria lasciata libera da Mezzogiorno in Famiglia, che invece ha chiuso i battenti.

La bionda conduttrice non ha svelato ulteriori dettagli del suo nuovo programma, se non che è inserito palinsesto della domenica di Rai2 , dalle 12 fino all'inizio del Tg2 delle 13. Per Simona Ventura però non c'è solo lo sport, infatti sarà anche la voce narrante de "Il Collegio 4", ambientato stavolta negli anni '80 e non all'epoca del fascismo, com'era iniziato a circolare in un primo momento, sostituendo Giancarlo Magalli, che è stata la voce narrante delle prime tre stagioni. In programma, sempre per il 2020, in contemporanea con "La Domenica Ventura".









La conduttrice sarà alla guida della nuova edizione di "The Voice" e avrà la responsabilità di riportare sul piccolo schermo il reality- talent "Music farm". La prima edizione del reality targato Rai2 andò in onda a partire dal 16 aprile 2004 e fu condotta da Amedus in collaborazione con Rosita Celentano e Gene Gnocchi. Poi, dall'anno seguente fu proprio la stessa Ventura a condurre le altre due edizioni: una con Ivan Cattaneo e l'altra con Max Novaresi.





Intanto la bionda conduttrice si mostra senza filtri in uno scatto su Instagram che ha conquistato davvero tutti. Simona Ventura appare in forma smagliante con un nuovo taglio di capelli e senza make up. I fan hanno particolarmente apprezzato la foto come è evidente dai commenti positivi che hanno inondato la sua pagina Instagram.







“Mooooolto più bella coi capelli così e senza trucco. E non è da tutte…” osserva un utente. “Foto Top, naturale più che mai e sembri una ragazzina” sottolinea un altro follower. E una romantica fan ipotizza che sia tutto merito del suo nuovo compagno, Giovanni Terzi: “Simo, l’amore ti fa benissimo”. Insomma, da una parte le soddisfazioni professionali e dall’altra le gioie dell’amore: sarà per questo che Simona Ventura appare così bella e solare su Instagram?

