Sanremo 2020, Amadeus conduttore. Arriva la reazione di Antonella Clerici

“È la notizia che una persona aspetta per tutta la vita”. Così Amadeus nella serata di ieri ha commentato l’ufficialità che lo vuole conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2020. Una notizia incredibile, che ha dato tanta felicità al conduttore, alla sua famiglia e anche ai seguaci e appassionati di televisione, abituati ormai ai suoi toni alla sua eleganza, alla sua grande capacità di condurre un programma tv.

Il giusto coronamento di una carriera di grande successo, passata per Ora o Mai Più, I Soliti Ignoti e Stasera Tutto è possibile. E tantissimi sono stati gli attestati di stima arrivati ad Amadeus, soprattutto dai suoi colleghi. Il primo è stato Fiorello, che si era espresso nelle settimane precedenti per una candidatura del suo amico. Ma oggi arrivano le parole di Antonella Clerici, che dopo la bufera dei palinsesti Rai torna a parlare dell’emittente di stato. Continua a leggere dopo la foto.









“Felice per #Amadeus si merita tutto! Ricominciare, risorgere e riprendersi tutto con merito, dedizione e lavoro #Sanremo2020”. Così Antonella Clerici ha commentato il nuovo conduttore del Festival di Sanremo. Lei il prossimo anno condurrà lo Zecchino d’Oro ma molto probabilmente la vedremo sul palco dell’Ariston come ospite insieme a Carlo Conti, Jovanotti e chissà chi altro. “Il festival culminerà con le 5 serate al Teatro Ariston e partirà da un’edizione di Sanremo Giovani che avrà un’apertura ancora maggiore alle nuove tendenze” questo il comunicato Rai. Continua a leggere dopo la foto.





Nel testo si legge anche qualche indiscrezione: “Padrone di casa di SANREMO 70 sarà Amadeus, volto Rai, esperto di musica, storico dj, che sarà anche Direttore Artistico dell’edizione. Assieme a lui, nel corso delle 5 serate, volti che hanno costruito la storia del Festival, per un racconto che si intreccerà con quello di compagni di viaggio di Amadeus, sorprese e un DopoFestival che sarà costruito all’insegna dell’innovazione”. Continua a leggere dopo la foto.





E immaginiamo come possa stare adesso Amadeus, che non sta più nella pelle in vista di Sanremo. E sta ricevendo tanti complimenti dal mondo dello spettacolo. Come vallette, intanto, si candidano Diletta Leotta e Caterina Balivo.

