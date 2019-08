Negli ultimi giorni Bianca Guaccero è tornata al centro del gossip. E delle critiche. In molti hanno accusato la regina di Detto Fatto, che per la cronaca è stata confermata anche per la nuova stagione del programma che fu di Caterina Balivo, di essere troppo magra. La conduttrice si sta godendo le meritate vacanze dopo la lunga stagione televisiva in attesa di tornare in onda, ma ultimamente i suoi follower di Instagram si sono un po’ troppo preoccupati per la sua forma fisica giudicata ‘eccessivamente magra’.

A "scatenare" i fan, la foto social in cui Bianca al mare sfoggia un bikini fashion. Di recente si è mostrata con un costume animalier, ma è diventata vittima di body shaming. Quindi sono piovuti commenti del tipo "Non ti riconosco più" e "Sei dimagrita troppo".









Ma ora, per mettere a tacere le voci sulla sua "eccessiva magrezza", Bianca Guaccero ha deciso di replicare, con un messaggio e una foto super hot: ha postato tra le sue Instagram Stories un suo scatto fatto da dietro, dove mostra un perfetto lato b. La conduttrice ha deciso di essere molto diretta con i suoi seguaci ed eccola con un fisico abbronzato e statuario sdraiata ai bordi di una piscina.





"Questa foto la dedico a chi dice che sono troppo magra – scrive Bianca – Non avere seno a volta fa sembrare una donna esageratamente magra. Ma io invece sono solo mediterranea. Seno piccolo e fianchi abbondanti! Questa è la risposta per tutti coloro che badano all'estetica più che alla persona, che guardano il corpo e decretano il talento solo dalla perfezione fisica".







La regina di Detto Fatto quindi passa sopra le critiche e con la sua schiettezza mette a tacere le malelingue, che nel linguaggio social si chiamano ‘hater’. Lo fa con questa conclusione: “A me sinceramente non me ne frega un’emerita cippa lippa! Ho il sedere grande e il seno piccolo…e quindi?? Sono felice così perché sto bene non fuori, ma dentro!”.

