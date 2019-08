Di vip in bikini scriviamo ogni giorno. Da Diletta Leotta a Melissa Satta, da Belen Rodriguez alla sorella Cecilia, passando per Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi e tante, tantissime altre donne dello spettacolo. Tutte bellissime e in gran forma tutto l’anno, ma quando arriva il momento di scoprirsi, allora sì che i fan perdono la bussola con quei corpi e curve da urlo. Scrivere dei vip in costume è decisamente più raro, ma ora ci ha pensato Flavio Montrucchio a fare un regalo alle fan.

L’ex concorrente del Grande Fratello, marito di Alessia Mancini e conduttore del programma Primo Appuntamento è sempre stato bello da togliere il fiato. Già ai tempi del reality di Canale 5, quando il pubblico l’ha conosciuto per la prima volta, faceva strage di cuori. Ma l’ultima foto che ha condiviso sul suo profilo Instagram ha fatto davvero furore. (Continua dopo la foto)









Come tanti, vip e non, anche Flavio è in vacanza e si gode il mare con la sua famiglia, la bella Alessia e i figli. Il conduttore ha postato diversi scatti delle ferie, ma uno in particolare ha catturato l’attenzione. Quello in cui si mostra sdraiato su un lettino in costume. Abbronzatissimo e con un fisico pazzesco. Flavio Montrucchio, 44 anni, è un vero sex symbol e, ovviamente, la foto è stata “presa d’assalto” dai fan. (Continua dopo la foto)





Il marito di Alessia Mancini è stato letteralmente travolto da una marea di complimenti: “Mamma mia che bronzo di Riace, scusa Alessia!”, “Vacci piano con queste foto o mi farai morire!”, “No vabbè, qui stiamo esagerando”. E ancora: “Io devo ringraziare Dio per aver creato tutta questa bellezza!”, “Uno degli uomini più belli che abbia mai visto” e “Flavio, che Dio ti benedica sempre!”. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Due posti al sole! ☀️🍹 Un post condiviso da Flavio Montrucchio (@flaviomontrucchio) in data: 2 Ago 2019 alle ore 5:41 PDT



Insomma, Flavio Montrucchio ha superato a pieni voti la prova costume. E sì, anche i fan sono d’accordo sul fatto che Alessia Mancini ha sposato uno degli uomini più belli e affascinanti del mondo dello spettacolo italiano. Montrucchio, che dopo il GF ha recitato in Centovetrine , è il Re dei Cuori del programma Primo Appuntamento, che va in onda su Real Time, dove accompagna le coppie a conoscersi per scoprire se può scattare la classica scintilla.

