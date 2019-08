Sanremo 2020, Amadeus al timone: arriva la reazione di Fiorello

Sarà Amadeus il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020. Lo scrive in una nota la Rai, sottolineando che sarà un Festival “all’insegna della coralità e della celebrazione, un Festival con sorprese, un Festival nel segno della storia della Rai che vedrà impegnata l’intera Azienda. “Ho avuto la notizia che uno aspetta da una vita quando fa il presentatore” ha detto Amadeus. “Tra i sogni da quando si è ragazzi c’è quello di poter condurre da grande il Festival di Sanremo. Oggi mi è arrivata questa notizia e sono felicissimo”. “Adesso, dopo qualche breve giorno di vacanza ci metteremo subito al lavoro perché, non dimentichiamo che sarà la settantesima edizione, un numero importante. Questo sarà il Sanremo di tutti quanti, com’è giusto che sia, e lasciatemi dire: viva Sanremo!”, conclude Amadeus, ringraziando la Rai.

Sarà, Sanremo2020, un ambizioso evento multipiattaforma ideato e costruito dalla Rai che culminerà con le 5 serate al Teatro Ariston e che partirà da un'edizione di Sanremo Giovani che avrà un'apertura ancora maggiore alle nuove tendenze.









Questo grazie anche alle sollecitazioni emerse dalla filiera musicale nel Tavolo di lavoro, tenutosi martedì scorso in Rai, e proseguirà con una serie di altri appuntamenti durante il 2020″. Tanti i complimenti che sono giunti all'indirizzo del presentatore, tra i quali quelli di amici e colleghi. Uno in particolare, quello di Fiorello, che nelle scorse settimane si era più volte detto favorevole all'idea che potesse essere il suo amico di vecchia data a condurre Sanremo 2020.





E visto che quest'anno anche lui tornerà in Rai per l'arduo compito di essere il volto di RaiPlay, si è complimentato così con Amadeus su Twitter: "Felicissimo per Amadeus, un po' meno per me. Ansia doppia, non ce la posso fare".







"Adesso, dopo qualche breve giorno di vacanza ci metteremo subito al lavoro perché, non dimentichiamo che sarà la settantesima edizione, un numero importante. Sanremo 2020 sarà il festival di tutti quanti, com'è giusto che sia, e lasciatemi dire: viva Sanremo!", conclude Amadeus, ringraziando la Rai.

