“Sarà un Festival di Sanremo all’insegna della coralità e della celebrazione, un Festival con sorprese, un Festival nel segno della storia della Rai che vedrà impegnata l’intera l’Azienda”. Con queste parole l’emittente di stato ha annunciato in via ufficiale, questa sera, la direzione artistica del prossimo festival della canzone italiana. Che come vi avevamo raccontato nelle scorse settimane sarà affidata niente di meno che ad Amadeus.

Sciolte le riserve, insomma, anche se ormai c'erano pochi dubbi. Un nomina importante, il coronamento di una carriera di grande dedizione ed impegni per Amedeo Umberto Rita Sebastiani, questo il nome del conduttore nato a Ravenna nel 1962. "Sarà questo Sanremo 70, un ambizioso evento multipiattaforma ideato e costruito dalla Rai". E sono già pronte tantissime novità, ad iniziare da una lunga lista di artisti.









"Il festival culminerà con le 5 serate al Teatro Ariston e partirà da un'edizione di Sanremo Giovani che avrà un'apertura ancora maggiore alle nuove tendenze grazie anche alle sollecitazioni emerse dalla filiera musicale nel Tavolo di lavoro tenutosi martedì scorso in Rai, e proseguirà con una serie di altri appuntamenti durante il 2020". Così continua il comunicato Rai, che poi incorona il conduttore: "Padrone di casa di SANREMO 70 sarà Amadeus, volto Rai, esperto di musica, storico dj, che sarà anche Direttore Artistico dell'edizione. Assieme a lui, nel corso delle 5 serate, volti che hanno costruito la storia del Festival, per un racconto che si intreccerà con quello di compagni di viaggio di Amadeus, sorprese e un DopoFestival che sarà costruito all'insegna dell'innovazione".





Una vera e propria consacrazione per Amadeus che ha commentato così: "Ho avuto la notizia che uno aspetta da una vita quando fa il presentatore. I sogni, da quando si è ragazzi è quello di poter condurre da grande il Festival di Sanremo e oggi è arrivata questa notizia. Sono felicissimo e ringrazio innanzitutto la Rai, l'amministratore delegato Fabrizio Salini, il mio direttore Teresa De Santis e tutti quanti coloro che hanno voluto fortemente che fossi io a condurre il prossimo Festival. Dopo qualche breve giorno di vacanza ci metteremo subito a lavoro. Sarà il Sanremo di tutti quanti".





E già sono pronti tantissimi ospiti. I sicuri partecipanti sono i conduttori del passato come Baudo, Conti, Clerici, Baglioni. Da fonti vicine alla Rai si sussurrano i nomi di Fiorello ma anche Jovanotti, con qualche comparsa anche del mondo dello sport, soprattutto per quanto riguarda il nuoto (Pellegrini e Paltrinieri) e la squadra femminile di calcio.

