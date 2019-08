Questo Ridge di Beautiful? Dimenticatelo. Ronn Moss ha fatto questa “fine”

Ha fatto impazzire tutte le donne, dalla ragazzina alla donna matura (e più che matura) con il suo mascellone da Ken e il suo sguardo magnetico. Scommetto che appena avete letto mascellone, avete subito capito che stavamo parlando di lui, di Ridge. Cioè di Ron Moss che però tutti conoscono come il Ridge di Beautiful. Oggi Ridge è “cresciuto”: ha superato abbondantemente i 60 ma è sempre un uomo piuttosto attraente e affascinante. E, vista l’età, e visto l’aspetto fisico, qualcuno, in America, ha ipotizzato che Ridge sia rifatto.

Ma, Ridge, all’epoca (marzo 2019) smentì prontamente il gossip: “Chirurgia plastica? Mai usata! Sono solo stato benedetto per quanto riguarda il mio aspetto fisico”, aveva detto in quell’occasione al The Daily Telegraph. Dunque la sua è solo fortuna. E che fortuna. Essere così bello a quasi 70 anni non è una cosa da tutti. Già nel 2002 comunque, “Ridge” era stato accusato di essere ricordo alla chirurgia estetica. E anche allora smentì:“Mai rifatto nulla”, disse al Sidney Morning Herald. Continua a leggere dopo la foto









Quindi mettiamoci un punto e accettiamo la realtà: Ridge non è rifatto. E non tornerà a Beautiful. “Mi piace andare avanti, fare cose nuove e non amo guardarmi indietro. Ridge, nel corso degli anni, mi ha regalato un grande successo e mi ha permesso di ottenere nuove opportunità lavorative, ma ritengo sia un capitolo chiuso”, ha sentenziato l’interprete di Ridge. Beh, inutile dire che Beautiful senza di lui non sarà la stessa cosa. Ma c’è poco da fare. Anzi, niente. Continua a leggere dopo la foto





Ma perché vi stiamo parlando di Ridge? Non certo per fare un inno a Ronn Moss così dal nulla. No. Lo facciamo perché il Ron Moss che conosciamo noi, non esiste più. Sparito. Cancellato. La star che faceva impazzire le folle ormai è un lontano ricordo. Perché Ronn Moss non se la passa un granché. Addio gloria. Addio tutto. Ridge è tornato al passato. Ma le ultime foto che circolano di lui (pubblicate dal settimanale Spy) mostrano un altro uomo. Sapete come porta a casa la pagnotta? Continua a leggere dopo la foto





Andando in giro a cantare per sagre. Canottiera, fazzolettino al collo, capelli tinta e via. Vi sareste mai immaginati di vedere Ridge Forrester un giorno in questo modo? Noi no. Le immagini sono state scattate da Spy sulla riviera ligure, a Loano “tra un piatto di ravioli e un guazzetto di seppie”, si legge sul settimanale, poi ripreso da Dagospia. Il cahcet? Nulla di impressionante. Ron Moss si “accontenta” di 10mila euro per cantare da solo. Per la band al completo la cifra richiesta è 18mila.

In tv è Brooke, ma nella realtà? La moglie ‘nascosta’ di Ridge (Ronn Moss): le foto