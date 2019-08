“Una nuova avventura”. Gemma, il video sui social è virale: e fioccano i commenti

In attesa di torna in video a settembre Gemma Galgani è tornata sui social con una diretta destinato a diventare virale. La dama del Trono Over di Uomini e Donne ha condiviso di essere pronta ad una nuova e divertente avventura: la sua estate in bicicletta. Attrezzata con tanto di caschetto e giubbino da “motociclista”, Gemma racconta: “Avevo detto che avrei iniziato l’estate in allegria, vivacizzandola, quindi ho cominciato dalla bicicletta come vedete super attrezzata, protetta, con tanto di casco”.

La dama torinese si cimenta anche in una inedita versione di una hit di Riccardo Cocciante che però attribuisce erroneamente a Lucio Battisti: "mi sarebbe piaciuto cantare la canzone di Lucio Battisti : "in giro in bicicletta, io e te. La domenica mattina"… vuol dire che canterò soltanto "un giro in bicicletta io con me, la domenica mattina senza fretta…". Insomma, Gemma Galgani sembra essere pronto per una nuova avventura, come dice lei stessa, chissà che stavolta non sia quella giusta per trovare l'amore.









Anche se sono in molto a pensare che in realtà Gemma Galgani l'amore non lo voglia. Dopo Giorgio Manetti, che probabilmente rivedremo nel dating show a settembre, in pratica Gemma ha collezionato solo flop. Ci ha provato, è uscita con diversi cavalieri, ma alla fine si è ritrovata sempre da sola. Quando, con Marco Firpo, pensava di averlo trovato, Gemma Galgani si è dovuta alla fine ricredere con conseguente ritorno in studio.





Ma capitolo televisivo a parte, Gemma lavora da anni in teatro, a Torino, e a Uomini e Donne Magazine ha raccontato che questo amore è nato grazie a suo padre, che chiese al Commendator Erba di prenderla a lavorare in modo che non uscisse con i ragazzi. Così, per una punizione, a 20 anni Gemma entrò in quel mondo dello spettacolo che poi sarebbe diventato tutta la sua vita.







“Mi prese a lavorare e mi mise in questi uffici ad arco a ritagliare giornali e creare la rassegna stampa in grandi libroni a fisarmonica – ha rivelato la Galgani – Usavo le forbici e la colla, non ne potevo più e le mie lacrime si mescolavano con la Coccoina. Un giorno, però, il Commedator Erba mi disse che ero pronta per scrivere un comunicato stampa, il primo. Andai alla sede de La Stampa, avevo le mani che tremavano. Da lì cominciai ad annunciare la programmazione”.

