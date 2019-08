Uscito di scena Nicolò Scalfi, Caduta Libera ha un nuovo campione. È Christian Fregoni, Vent’otto anni, viene da Brescia (la stessa città in cui risiede Nicolò), di professione bagnino, è riservato e amante degli animali. E ha fatto impazzire subito le telespettatrici del game show di Gerry Scotti. Il suo profilo Instagram ufficiale è stato infatti preso d’assalto dalle fan: “Ammazza che figo!”, “Come sei bello…” e “Ma che bello sei”, scrivono in alcuni dei numerosi commenti lasciati in risposta ai suoi post.

Ma l’entusiasmo è stato presto frenato dalla presenza di una misteriosa biondina di nome Delia, che potrebbe già aver occupato il posto nel suo cuore. “Chi è questa mo’?”, chiede una fan. E un’altra: “Ma no dai! Lui è un bel ragazzo spero che Lei non sia la sua ragazza! Non stanno per niente bene insieme”. Ma il mistero è stato poi svelato da un altro utente: “È sua sorella ed è bellissima anche lei”. (Continua dopo la foto)









Alla notizia, le ammiratrici di Christian hanno quindi potuto tirare un bel sospiro di sollievo: “Come sorella va bene”. Anche Christian può stare tranquillo adesso. Ma per un altro clamoroso successo a Caduta Libera. Il sexy bagnino bresciano continua difatti a vincere: ha superato per la seconda volta il gioco finale “I dieci passi” conquistando 45mila euro nella puntata andata in onda l’altra sera. (Continua dopo la foto)





E così, con la vittoria di ieri, Christian Fregoni ha fatto salire il montepremi accumulato a 120mila euro. Il 22 luglio infatti aveva già vinto 75mila euro. Insomma, la dottrina economica di Thomas Malthus gli ha portato bene, come nota il sito di Davide Maggio. “Festeggiamo il nostro grande campione. Guardate la cifra sulla testa di Christian: 120mila euro. Questa sera sarà la dodicesima difesa del titolo”, lo ha accolto in studio Gerry. (Continua dopo le foto)







Poi il conduttore ha mandato in onda i momenti salienti della puntata di ieri, la cui vittoria gli ha permesso di far lievitare il suo montepremi. In studio c’era anche il padre del campione, visibilmente commosso. Scotti gli ha poi chiesto la prima cosa che intende fare con il premio conquistato: “So che sei un bravo ragazzo”, ha precisato. E Christian: “Faremo un viaggio tutti insieme”.

“Pronta”. Emma Marrone, arriva l’annuncio che fa felici tutti i suoi fan