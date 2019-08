“Problemi di salute”. Belen non si presenta alle prove tv. E si scopre cosa è successo

Il ritorno di fiamma ha fatto bene a Belen. Dopo la parentesi con Andrea Iannone, la showgirl argentina è da poco tornata a far coppia fissa con l’ex marito Stefano De Martino. Un amore forse mai del tutto tramontato che, seppure salutato da qualcuno con un pizzico di malizia, sembra aver portato serenità e tranquillità nella vita di Belen. Un beneficio non solo mentale e fisico, mai Belen era apparsa così bella e sorridente, ma anche per la carriera che, da qualche tempo, aveva visto ridurre le sue presenze televisive nel prime time.

Sembrava la sua una lenta ma inesorabile parabola discendente e invece no, perché la ragazza si è rimboccata le maniche e ha preso il futuro in mano. Al contrario di qualche rumor circolato nei mesi scorsi, Belen Rodriguez è stata confermata come presentatrice di Tu Si Que Vales. La moglie di Stefanone però non si è presentata durante le registrazioni della prima puntata dello show di Canale 5. Non appena la voce è circolate, tutti i fan sono scattati in piedi, con la voce della gravidanza che ha ripreso a viaggiare alla velocità della luce. Continua dopo la foto









Il motivo della sua assenza improvvisa? Problemi di salute, infatti l’argentina ha inviato a Mediaset un certificato medico. A lanciare lo scoop è stato il settimanale Chi. “Belen non vales, la Ferilli sì. Le registrazioni della prossima stagione di Tu Si Que Vales sono partite con il botto. Anzi, con un imprevisto. – si legge su Chi – Belen Rodriguez, confermata alla conduzione con Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, ha spedito un certificato medico e non si è presentata in studio per le riprese della prima puntata. Lo show è stato registrato regolarmente, ma senza di lei”. Continua dopo la foto





L’argentina si è palesata il giorno successivo, sorridente e serena. Ha smentito così chi pensava che la sua assenza fosse dovuta ad una nuova gravidanza. In compenso, durante la registrazione c’è stato lo strepitoso esordio di Sabrina Ferilli nei panni di giudice popolare.” Continua dopo la foto







A Tu Si Que Vales infatti, tutti gli occhi sono puntata sui 5 giudici. Per quanto riguarda Sabrina Ferilli, sono tutti certi che che saprà ricoprire alla perfezione il ruolo che è stato prima di Mara Venier e poi di Iva Zanicchi. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime puntate di quella che si annuncia una stagione da ricordare.

