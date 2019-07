Per chi stava già in pensiero, è arrivata la conferma: la prossima stagione Barbara D’Urso tornerà alla guida di Domenica Live. Nonostante il nuovo appuntamento serale con “Live – Non è la D’Urso”, programma rivelazione dello scorso anno, la regina di Mediaset non abbandonerà il suo salotto tv domenicale. Si mormorava il contrario negli ultimi giorni, dopo che Live-Non è la D’Urso è stato spostato dal mercoledì alla domenica sera.

Per molti è sembrato dunque difficile che Carmelita riuscisse a portare avanti due impegni di quel tipo nella stessa giornata, ma forse dimenticano che è una vera stakanovista, una conduttrice instancabile. E poi Barbara non vuole abbandonare nessuna delle sue creature e così a settembre la ritroveremo di nuovo alla guida di ben 3 trasmissioni: Pomeriggio 5, Domenica Live e Live -Non è la D’Urso. Non solo: è stata confermata anche al Grande Fratello, che andrà però in onda a primavera. (Continua dopo la foto)









Il grande annuncio, figurarsi, Barbara l’ha fatto sui social network: “Amici di Twitter non vi lascio: anche la domenica pomeriggio sarò con voi! E tra un po’ il promo in anteprima! Col cuore!”, ha scritto. Dunque il suo pubblico può stare tranquillo: Domenica Live tornerà regolarmente su Canale 5 dal prossimo settembre e sarà condotto ancora una volta da Carmelita, anche se non è ancora chiaro l’orario. (Continua dopo la foto)





A gennaio scorso il programma era stato dimezzato e iniziava a partire dalle 17 e non più dalle 14. Ed è probabile che, visti i numerosi impegni di Barbara, nulla cambi e non si vada oltre le due ore di messa in onda. Dopo l’annuncio a tutti i suoi amati telespettatori, Barbara ha condiviso anche il promo della nuova stagione di Domenica Live e l’ha “condito2 con una rivelazione privata. (Continua dopo foto e post)







In uno degli ultimi post Instagram, ecco il video promo di Domenica Live. Video in cui la D’Urso interpreta varie persone in attesa dell’autobus, dalla teenager all’anziana, fino a diventare lei stessa l’autista del mezzo. E a questo proposito, nella clip del ‘dietro le quinte’ del promo, Carmelita fa una curiosa rivelazione. Si mostra mentre guida l’autobus e dice (ripetendolo poi anche nella didascalia): “Non guido da 15 anni”. Potete immaginare la pioggia di commenti, non proprio tutti positivi, sotto al post. I fan sono rimasti basiti di fronte a questa confessione. E come al solito qualcuno ne ha approfittato per criticarla.

