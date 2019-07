La notizia è arrivata nelle prime ore di questa mattina: l’attore Raffaele Pisu si è spento durante la notte. Una notizia improvvisa quella del novantaquattrenne, bolognese, ricordato dagli italiani come uno dei conduttori di radio e televisione più amati e stimati del dopoguerra. Il suo vero nome era Guerrino Pisu e aveva iniziato ai microfoni di Radio Bologna per poi lasciare tutto e combattere come partigiano per la liberazione d’Italia.

Fu internato in Germania, per più di un anno, prima di tornare a Roma e lavorare alla Compagnia del teatro comico musicale della Rai. Una carriera costellata di successi: da L'amico del Giaguaro, dove comparve in filmati insieme a Marisa del Frate e Gin Bramieri fino all'approdo a Mediaset, nel telegiornale satirico Striscia la Notizia. Una morta che ha sconvolto tutti, anche i famigliari. Ecco allora l'addio che il figlio Antonio ha rivolto a suo padre.









Il figlio di Raffaele Pisu e Leda Martellini, postando una foto sui social, scrive così al padre appena scomparso: "Eravamo proprio belli tutti e tre insieme. Abbiamo riso, sperato, sperperato e goduto. Insieme. Sempre. Grazie per avermi reso quel bambino con un sacco di avventure stupende da raccontare vissute insieme al suo papà. Quella felicità però me la ricordo ancora troppo bene e muoio dalla paura di non ritrovarla mai più. Ciao papà che il viaggio ti sia lieve". Un ricordo bello e straziante dell'unico figlio di Raffele.





Pisu era convinto di avere un solo figlio fino a quattro anni fa quando ha scoperto di averne un altro. Si chiama Paolo Rossi ed era nato a Rimini nel 1966. È all'età di novanta anni che Raffaele scoprì di avere un secondo figlio, che gli portò come regalo qualche foto della mamma e qualche pagella scolastica. Solo quello, niente di più, nessuna richiesta di soldi. Dopo aver riconosciuto la madre, con la quale aveva avuto una storia durante il film L'ombrellone di Dino Risi, Pisu richiamò quel figlio lontano.





"Pensavo fosse un attore interessato a fare una commedia, io facevo anche teatro in quel periodo. Mi ha lasciato una busta, 'La guardi con calma, io penso sia una cosa bella'. Dentro c'era una lettera. Ho conosciuto la madre di questo ragazzo a Riccione, poi lei è sparita. Non ho mai saputo che era incinta". Ha raccontato Pisu a Barbara D'Urso qualche tempo fa. Ora non c'è più e resta solo il ricordo nei suoi famigliari. E in tutti noi che lo abbiamo amato.

