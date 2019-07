Vacanze finite per Ilary Blasi, che dopo i giorni a Ibiza e a Sabaudia è tornata operativa. Si prepara alla nuova stagione televisiva e no, non stiamo parlando della sit-com sulla vita di coppia con Francesco Totti. Ma a proposito, stando a quanto riporta il settimanale Chi, le riprese di questo nuovo progetto che ha subito entusiasmato i tanti fan della conduttrice e dell’ex capitano della Roma sono già iniziate a Sabaudia e sono spuntati i nomi dei primi ospiti.

Ovvero Teo Mammucari, da anni amico e collega di Ilary, e Emma Marrone, la cantante preferita dei piccoli Cristian, Chanel e Isabel. La serie, però, al contrario di quanto si pensava, potrebbe non andare in onda su Mediaset. Dalle ultime indiscrezioni sembra infatti che Totti e Ilary stiano ricevendo numerose offerte da altri network, tra cui Amazon. (Continua dopo la foto)









A cosa sta lavorando la bella Ilary? Appurato che quest’anno non la rivedremo al timone del Grande Fratello Vip, la conduttrice sarà la protagonista del nuovo programma autunnale di Canale 5 che si intitola “Eurovision”. Si tratta di uno show che vedrà sfidarsi squadre di diverse nazioni in prove di forza e abilità, come rivela il profilo social di Verissimo, che anticipa anche la coppia inedita che lo guiderà: Ilary Blasi e Alvin. (Continua dopo la foto)





Proprio quest’ultimo ha pubblicato tra le sue Storie di Instagram una divertente clip con Ilary. E subito occhi puntati sulla signora Totti, che ha poi ricondiviso la Storia del suo nuovo partner televisivo e altri video girati fuori da Cinecittà. La novità? Dopo le parrucche sfoggiate all’ultima edizione del GF Vip, Ilary si è mostrata in un’altra versione: con delle lunghissime extension bionde e ondulate. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Credo stia diventando una questione personale a questo punto…no?!#BEVIQUALCOSA Un post condiviso da ALVIN (@bravoalvin) in data: 30 Lug 2019 alle ore 12:05 PDT



Look total black, con pantaloni larghi e top crop aderente che lascia l’ombelico in mostra, tanti bracciali scintillanti e chioma lunghissima. Non è la prima volta che la presentatrice lanciata da Passaparola porta i capelli così lunghi ma ci eravamo abituati a vederla con tagli corti al reality di Canale 5. Chissà se manterrà questo look fino a settembre o ci stupirà di nuovo.

