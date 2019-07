“No”. Antonella Clerici, porta in faccia alla Rai: fine di un amore

Antonella Clerici sbatte la porta. La conduttrice ha detto no a Miss Italia. Finisce quindi nel peggiore dei modi il rapporto tra la Rai e Antonella Clerici. A quanto pare l’accordo tra l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco e la Rai non è stato trovato. Antonella Clerici avrebbe manifestato perplessità per l’offerta che adesso, come riporta Tv Blog, avrebbe rifiutato definitivamente. Questo anche per il rapporto sempre più teso con le dirigenze Rai che non le avrebbero ancora offerto uno show in prima serata e una conduzione “lunga”.

L’ottantesima edizione del concorso di bellezza sarà diversa da quelle avute fino ad ora. Infatti sarà più che altro un omaggio agli 80 anni della manifestazione e con l’occasione si eleggerà anche la nuova Miss Italia. Se i fan di Antonella Clerici, inseguito alle ultime voci circolanti, stavano sperando e sognando di vederla alla conduzione del concorso, come l’amato amico e collega Fabrizio Frizzi, resteranno purtroppo delusi. Tv Blog, infatti, riporta l’indiscrezione secondo cui nelle ultime ore sarebbe arrivato il no definitivo da parte della Clerici attraverso il suo agente Lucio Presta. Continua dopo la foto









Antonella, che avrebbe già rifiutato di presentare lo Zecchino d’Oro, aspetterebbe dunque nuove proposte in linea con il suo attuale contratto. Sembra che nelle prossime ore ci sarà un nuovo incontro tra la Rai e l’agente di Antonella Clerici per definire una volta per tutte i prossimi impegni televisivi dell’amata conduttrice. Un accordo che metta in pace le parti ci sarà o arriverà l’addio anticipato di Antonellina Nazionale alla Rai? Continua dopo la foto





Nei giorni scorsi Antonella Clerici aveva dovuto incassare un altro duro colpo. Dopo soli quattro anni, il “Casa Clerici” aveva chiuso i battenti dopo una parabola discendente verso il basso, come dimostrano anche i numerosi commenti su TripAdvisor: “Si son persi strada facendo”, titola una delle recenti recensioni. Da un paio di giorni, come mostra la nostra foto, al posto di “Casa Clerici” c’è uno spazio coperto per fare in modo che il locale venga rimodernato senza causare problematiche al regolare svolgimento delle funzioni all’interno del Centro Commerciale Campania. Continua dopo la foto







Il ristorante “Casa Clerici” aveva aperto nel 2015 al Centro Commerciale Campania di Marcianise, in provincia di Caserta, ma non era più gestito direttamente da Antonella Clerici da circa un anno e mezzo. I fan intanto non l’hanno dimenticata e l’aspettano a braccia aperte.

