Caduta Libera, Gerry Scotti sotto accusa. Piovono pesanti accuse contro il conduttore

Gerry Scotti nella bufera. Il conduttore è finito sotto accusa. Il programma che conduce, Caduta Libera, continua ad andare in onda per la gioia dei telespettatori. Lo fa in versione Splash, cioè estiva. Ed è proprio a causa della trasmissione che il conduttore è stato preso di mira dagli haters. Perché? Gerry Scotti è accusato di non essere più imparziale come era un tempo. I detrattori sostengono infatti che Gerry commetta irregolarità nel gioco, cioè faccia cose che non sono ammesse dal regolamento.

Nella pagina ufficiale social di Gerry Scotti è spuntato nelle ultime ore un commento in piuttosto polemico. Un suo seguace che, segue la trasmissione, a proposito del nuovo campione Christian Fregoni, gli ha scritto: "Hai suggerito metà delle parole. Ti sembra corretto?". E così Gerry Scotti è finito nella bufera. Secondo colui che ha scritto quel commento, Scotti avrebbe suggerito favorendo la vittoria di Fregoni.









Per il momento Gerry Scotti non ha replicato alle accuse. Ma ormai è abituato agli attacchi degli haters: non è la prima volta che il conduttore finisce nella bufera per cose di questo tipo. Forse Gerry è preoccupato da altro: secondo i dati Auditel, infatti, pare che Caduta Libera non riesca a superare l'audience di Reazione a Catena su Rai Uno. Il game show della tv di Stato condotto da Marco Liorni è seguito da più di due milioni di telespettatori mentre i numeri di Caduta Libera sono decisamente più bassi.





Gerry Scotti, per ora, è tornato a parlare di quello che qualche mese fa è accaduto al figlio Edoardo che qualche mese fa ha avuto un grave incidente in moto. Stava registrando una puntata di Striscia la Notizia e appresa la news di è precipitato in ospedale. Il 27enne è stato operato per ridurre la frattura e ora è in fase si riabilitazione. Non è ancora autonomo ma cammina con le stampelle. Attualmente Scotti è in vacanza in Sicilia, a Scicli, precisamente.







Così ha approfittato per visitare i luoghi dove da vent’anni viene girata la serie Il Commissario Montalbano, scritta dal compianto Andrea Camilleri. Al fianco del giornalista Peppe Savà, il presentatore di Caduta Libera si è divertito appoggiandosi sulla famosa scrivania usata da Luca Zingaretti. Ora attendiamo la sua replica riguardo le accuse del suo hater.

