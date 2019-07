“Sono invecchiato e ingrassato”. Christian De Sica irriconoscibile, le ultime foto lo mostrano cambiato

Sono foto abbastanza strane quelle che Christian De Sica ha concesso al settimanale “Chi” in occasione di una sua intervista esclusiva. L’attore romano, infatti, risulta abbastanza sovrappeso, con una faccia piuttosto ingrassata e la classica pancia da signore. Certo, è vero, il tempo passa anche per lui e dovrebbe essere normale vederlo in questa nuova veste. Ma i telespettatori e gli appassionati di cinema sicuramente avranno notato un grande cambiamento.

Sempre dinamico, spavaldo strafottente, negli ultimi anni la sua metamorfosi è stata anche sul set: “Ultimamente, in effetti, non faccio più il figlio di papà o l’industriale fedifrago, faccio dei poracci. La verità è che me so’ invecchiato e me so’ ingrassato e allora mi travesto”. Lo ammette anche Christian, insomma, di aver perso la forma fisica. Ma chi è che superati sessanta mantiene il fisico smagliante dei tempi d’oro? Ricordate che De Sica è classe 1951! Continua a leggere dopo la foto.









“Non abbiamo litigato, come hanno scritto i giornali, è che dopo “Natale a Miami” abbiamo deciso di intraprendere strade diverse per un po’. Poi i relativi contratti in esclusiva con case di produzione diverse hanno spostato abbastanza in avanti questa reunion. Ma ora siamo insieme ed è stato come se avessimo finito di girare ieri “Natale a Miami” e avessimo cominciato oggi Amici come prima”. Hanno spiegato i due inseparabili attori, che tantissimi pezzi storici hanno regalato agli italiani. Che si chiedono e si preoccupano anche delle loro condizioni fisiche. Continua a leggere dopo la foto.





“Dopo il successo di Amici Come Prima tutti si aspettavano un seguito, è vero, ma io e Christian De Sica non abbiamo litigato – ha spiegato tempo fa Massimo Boldi – rifaremo il cinepanettone insieme nel 2020. In compenso, quest’anno, proprio per non mancare alle kermesse natalizia, Mediaset mi ha proposto di realizzare un film per la televisione. Si chiamerà Natale a Casa Boldi. Nasce sulla scia di Natale a 4 zampe che avevamo realizzato nel 2012. Stiamo già scrivendo la sceneggiatura”. Continua a leggere dopo la foto.





Insomma, non dobbiamo aspettare molto per la riunione di Christian De Sica e Massimo Boldi. Tra poco li rivedremo insieme. E sicuramente non ci importerà più di tanto se saranno ingrassati di venti chili o sembreranno dei vecchietti. L’importante è che ci facciano ridere!

“Mi sono fidanzato”. Al Bano Carrisi, la dichiarazione spiazzante