“Torno con lui”. Fianco a fianco, l’annuncio di Ilary Blasi toglie ogni dubbio

Ilary Blasi sarebbe pronta per tornare in video. Dopo un lungo periodo di riposo seguito alla conduzione del Grande Fratello Vip, che ha lasciato pesanti scorie per via dei bassi ascolti, la signora Totti sta lavorando a un nuovo progetto. L’annuncio, tra le righe, è stata lei a darlo. Poche ore fa infatti la nota conduttrice su Instagram ha postato scatti e storie in compagnia di Alvin. Poco prima aveva pubblicato alcune Instagram Stories dove si vede un set televisivo, alla storia ha aggiunto una gif con la scritta “Work work work”. Ciò ha lasciato pensare ai loro tantissimi fan che stiano facendo qualcosa insieme dal punto di vista lavorativo.

I due cosa ci stanno nascondendo? Questo ancora non ci è dato saperlo, non ci resta che attendere per scoprirlo. resto detto: Ilary e Alvin non condurranno il reality più estremo della televisione ma Euro Games. Il programma è ispirato all’indimenticabile Giochi Senza Frontiere e andrà in onda dopo le vacanze estive in prima serata su Canale 5. Continua dopo la foto









Per Ilary Blasi un nuova avventura dopo un periodo burrascoso e sempre sotto gli occhi e le lingue di tutti. Ultima volta, nel giorno del matrimonio della sorella Silvia non sono infatti mancate le critiche da parte di una parte dei social per la conduttrice. Insieme all’altra sorella Melory, Ilary era anche testimone della sposa ma il look scelto per l’evento ha decisamente diviso i suoi fan. Look che secondo alcuni era inadatto. A fine cerimonia la Blasi ha condiviso sul suo profilo Instagram le immagini più belle del matrimonio. Continua dopo la foto





Diverse foto, alcune raccolte in un unico post, scattate accanto alle persone più care. Ovvero il marito, Francesco Totti, gli sposi, Silvia e Ivan, i e anche tutta la famiglia al completo dopo il sì, ancora in chiesa, con il prete. Gli scatti hanno ovviamente hanno raccolto tantissimi like in poche ore, ma oltre alle congratulazioni per i neo marito e moglie, come dicevamo non sono mancati commenti feroci per la bella Ilary. Continua dopo la foto







L’ex conduttrice del Grande Fratello Vip ha indossato un completo giallo pastello, composto da un top che lasciava un filo di pancia scoperta e un pantalone, e poi sandali e gioielli, tra bracciali e anelli, d’oro. Ha poi sfoggiato una bellissima acconciatura realizzata dalla sua storica hair-stylist e amica Alessia Solidani, che ha pettinato anche la sposa. Ma questo look estivo, semplice ed elegante allo stesso tempo non ha incontrato l’approvazione di tanti, tantissimi fan, che l’hanno trovato inappropriato.

